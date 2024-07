Se hundió una lancha y rescataron a un tripulante: hay dos desaparecidos

Una lancha deportiva en la que navegaban tres tripulantes se dio vuelta este sábado en Mar del Plata y todos cayeron al agua: uno de ellos fue rescatado por la Prefectura Naval durante la madrugada de este domingo, mientras que continúa la búsqueda de los otros dos navegantes, que estaban sin chalecos salvavidas, según informaron las fuentes del caso.La víctima que fue auxiliada se encontraba en un estado de shock e hipotermia al momento del operativo de salvataje. Por eso, fue trasladado al hospital local para ser asistido.Por otro lado, el tripulante rescatado aseguró haber visto el instante en el que sus compañeros se sumergieron después de que se hundiera la lancha, además de advertir que no llevaban chaleco salvavidas.El episodio habría ocurrido mientras los tres iban a bordo de la lancha Proa al Sol II y, por motivos que aún se desconocen, la embarcación se dio vuelta. La lancha pesquera se encontraba a 30 millas náuticas de Mar del Plata, tal como dio a conocer la Armada Argentina, a través de la cuenta en la red social X (ex Twitter).Tras el accidente, la embarcación emitió un pedido de ayuda durante la noche de este sábado. Según la información que trascendió, fue justamente a las 21.45 horas cuando el Comando de Tránsito Marítimo (COTM) recibió la alerta.Asimismo, desde la Fuerza intentaron comunicarse reiteradas veces con los tripulantes de la lancha pesquera, pero no tuvieron éxito. Al mismo tiempo, el Centro Coordinador Marítimo de Búsqueda y Salvamento Mar del Plata detectó una alarma proveniente de la lancha a 55 kilómetros del puerto de la ciudad. Allí, se produjo el rescate del primer tripulante.Tras la advertencia, dos buques que navegaban por la zona se dirigieron hacia el lugar. Además, desde Prefectura enviaron un guardacostas y un helicóptero para colaborar con el operativo.Finalmente, durante la madrugada de este domingo, el buque mercante NKR “Alice” dio con la lancha que era intensamente buscada. La popa estaba semihundida y había una persona que se sujetaba de ella. Según detalló La Capital de Mar del Plata, fue a las 23.49 horas que se produjo el hallazgo de la embarcación con uno de sus tripulantes.Según detallaron las fuentes consultadas, no fue posible arrojar un bote salvavidas por la cantidad de olas presentes en la zona. Por eso, el helicóptero de la Prefectura logró evacuar al tripulante con la ayuda de un buzo de rescate.En las imágenes que ilustran esta nota, se observa el momento exacto del operativo en medio de la oscuridad. Tal como detallaron, el rescate fue posible debido a las buenas condiciones climáticas en el lugar, la óptima visibilidad, la cercanía a la que se encontraba el buque mercante y las luces de la ciudad. Todos estos factores permitieron al comandante de la aeronave avanzar con la operación.En simultáneo, mientras se desarrollaba el rescate, una ambulancia del SAME aguardaba a la víctima en el aeropuerto de Mar del Plata para trasladarlo, luego de un trabajo de coordinación con Prefectura. Así, después de que aterrizó la aeronave, el tripulante fue llevado de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para ser evaluado.En tanto, continúa la búsqueda de los otros dos tripulantes. En el operativo, siguen trabajando la Prefectura Naval, el guardacostas Buenos Aires, la colaboración del pesquero Margot y un avión. A su vez, el helicóptero de la Fuerza permanece en alerta.“Continúa con la búsqueda de los dos tripulantes de la lancha pesquera. En la zona se encuentra el OPV ARA ‘Contraalmirante Cordero’, también participó una aeronave TC-12B Beechcraft Hurón de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima”, comunicaron desde la Armada.