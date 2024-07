Trágico incendio: la niña fallecida “había pretendido salvar a su hermanito”

Policiales Falleció una niña a raíz de graves quemaduras en un incendio en Gualeguay

“La mamá caminó dos kilómetros para pedir ayuda”

en horas de la noche del miércoles, a raíz de lasque había sufrido tras unocurrido en horas de la madrugada de este día en, en una vivienda del puestero de la estancia "Patria Chica", en el Boulevard Vasallo, en el trayecto que lleva a Puerto Ruiz., confirmó ael jefe de la Departamental policial de Gualeguay, José María Pérez.El comisario indicó que“Estuvo internada en la sala de terapia intensiva, trataron de estabilizarla porque tenía una cama disponible en el Garrahan, pero dada la condición de salud que atravesaba, no se posibilitaba su traslado”, especificó.Respecto a las circunstancias del siniestro, Pérez indicó que “la mamá contó a los policías que eEn la oportunidad, repasó cuáles fueron las circunstancias que rodearon al fatal siniestro. “Bomberos Voluntarios recepcionaron un llamado de auxilio pasadas las 00 de ayer, pero no se podía ubicar el lugar del siniestro, hasta que se logró determinar que erarepasó a. Y continuó: “Al llegar, la tranquera de entrada a la estancia estaba cerrada con candado, por lo cual, bomberos se abocaron a cortar la cadena y, desde la oscuridad, vieron a la mamá con sus tres hijitos, pidiendo auxilio”., reveló el funcionario policial. Debido a que la mamá se encontraba a la vera del camino a la espera de la llegada de los medios sanitarios y dada la gravedad de la situación, “en un momento crítico, se tomó una decisión, atinada, y el personal policial socorrió a la mamá y a la nena que estaban más graves para emprender el regreso a la ciudad”. De acuerdo a lo que explicó, en el camino, en la rotonda del ombú en Gualeguay, se hizo el trasbordo hacia la ambulancia de ambas. “Los otros hijos, de 15 y 7, fueron trasladados por un tío en un vehículo particular al nosocomio”, agregó.Pérez refirió queMientras que la mamá terminó con quemaduras en manos y rostro, pero de carácter leves; y los otros niños tienen quemaduras leves que no revisten gravedad.“El padre y el hijo mayor estaban en la isla, trabajando; y posteriormente se los anotició del suceso y regresaron a la ciudad”, acotó.que debió afrontar la familia, éste explicó: “En el campo, es una situación que se vive a diario y hay que estar buscando señal para entablar una comunicación y, lamentablemente, en el lugar donde ocurrió el siniestro, no hay señal telefónica”.