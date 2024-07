El padre de Loan está en Buenos Aires y le pidió a Milei “que nos ayude en algo”

A 27 días de la desaparición de Loan en Corrientes, el padre del niño, José Peña, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para buscar el apoyo de las autoridades nacionales. En este contexto, dio una entrevista televisiva en la que le pidió al presidente Javier Milei que lo reciba y le brinde ayuda para encontrar a su hijo.“Cinco minutos, diez, lo que sea. Que nos atienda, que nos diga, que nos ayude. Que nos ayude en algo”, le solicitó el hombre al mandatario, donde brindó un extenso reportaje en el que estuvo acompañado por Mariano, el hermano mayor del nene desaparecido.En diálogo con los periodistas, ambos remarcaron que se habían trasladado a CABA con la intención de encontrar apoyo para continuar la búsqueda de Loan e insistieron en que lo único que quieren es volver a tener al menor junto a ellos.Al ser consultado acerca de qué le diría al jefe de Estado si lo tuviese enfrente, José Peña respondió: “Le pediríamos una ayudita, que nos apoye, que esté enfrente nuestro. Dar un apoyo grande. Queremos encontrar a Loan”.En la misma línea, añadió que, “caiga quien caiga”, ellos solo quieren al niño: “Todo el objetivo es encontrar a mi hijo y saber algo de él. Porque hasta hoy no sabemos nada de él. No sabemos qué le pasó, qué le hicieron, por qué lo llevaron. Algo tenemos que saber”, repitió.A nivel nacional, la única funcionaria involucrada en el caso es Patricia Bullrich, quien se refirió a la causa en reiteradas oportunidades, viajó hacia Corrientes a fin de recorrer los lugares rastrillados y puso a su equipo en acción para que se encargara de los avances.Javier Milei nunca habló públicamente del episodio. Sin embargo, semanas atrás, se reunió con la ministra de Seguridad para estar al tanto del tema y seguir de cerca la investigación por la que hay siete personas detenidas como sospechosas de haber raptado al nene.La reunión trascendió dado que la funcionaria hizo un posteo a través de sus redes sociales, donde publicó una foto en la que se los ve a ella y al Presidente leyendo algunas de las pruebas recolectadas hasta ese momento. Por ese entonces, todavía no había declarado ni estaba detenida Laudelina, la tía de Loan, quien días después de esa cita denunció que el menor había sido atropellado -dando un giro importante en la investigación-, pero finalmente quedó detenida por sustracción.Según había explicado la encargada de la cartera de Seguridad en su publicación, ese encuentro con el jefe de Estado había sido para brindarle un estado de situación detallado. Fue la primera vez que el mandatario libertario se mostraba públicamente siguiendo el caso.“Me reuní con el presidente Javier Milei para brindarle un estado de situación detallado sobre el trabajo que estamos llevando adelante en la búsqueda de Loan. Durante la reunión, expuse todas las acciones que hemos tomado hasta el momento, destacando el esfuerzo incansable de nuestro equipo y de todas las personas involucradas”, escribió Bullrich en su cuenta de X.Y añadió: “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para encontrar a Loan. Los culpables van a pagar por esto tras las rejas”.A comienzos del mediodía de este miércoles, los peritos de la Policía Federal Argentina regresaron al cementerio de 9 de Julio, Corrientes, para buscar el cuerpo de Loan Danilo Peña en una de las tareas más demoradas de la investigación del caso.Allí, cumplieron con la orden de romper una losa que, misteriosamente, habría sido construida al mismo tiempo que la desaparición del chico.El resultado del procedimiento fue negativo, aseguran fuentes del caso: solo se encontró una vieja manija de féretro, ningún cuerpo de ningún chico. En paralelo, la PFA comenzó a allanar la casa del comisario Walter Maciel, preso por encubrimiento. En el lugar tampoco se halló nada de importancia.