Abogada de la hija de Laudelina: “Estamos cerca de encontrar a Loan”

Tras la sorpresiva declaración de Macarena, la hija de Laudelina, quien aseguró que Loan Peña no murió en un accidente y que su madre fue sobornada, la abogada de la joven aseguró que "están cerca de encontrar" el niño de cinco años desaparecido hace 24 días en Corrientes."Estamos atrás de Loan, estamos a punto de encontrarlo. Tenemos fe, tenemos un buen equipo de trabajo y estamos detrás de la gente que secuestró a Loan”, confesó Mónica Méndez, letrada de Macarena, ante los medios."Desconocemos si le ofrecieron plata a la madre", respondió sobre las supuestas a amenazas a Laudelina. Acerca de si su representada desmintió la versión de su madre acerca del accidente, Méndez respondió: “Creemos que sí pero no puedo confirmar”."Esto es pesado”, sumó la abogada de la Fundación Lucio Dupuy, y no descartó la posibilidad de que se sumen nuevas detenciones en los próximos días. Cabe remarcar que ya son siete los sospechosos por la desaparición de Loan.