Burlando sostuvo que Loan fue “captado con fines de venta”

El abogado de la familia de Loan Danilo Peña, Fernando Burlando, se refirió este sábado al avance de la causa luego que la tía del niño, Laudelina Peña, quedara detenida tras ser acusada de haber participado de la sustracción y ocultamiento de su sobrino de 5 años que desapareció hace 23 días. “Lo más verosímil en esta instancia es la captación del menor con fines de venta”, sostuvo Burlando.“La Justicia Federal ya había hecho una imputación que técnicamente estaba mal realizada. Ayer, luego de diversos episodios, directamente involucra a esta mujer en lo que es la captación del menor. En principio, nosotros la ligamos directamente a la trata, a la sustracción del menor”, señaló Burlando en declaraciones radiales.“Cuando uno abiertamente entorpece y obstruye la acción de la Justicia y no hay un motivo más que evidentemente el estar involucrado, esto decanta solo. Era una medida que por sí sola iba a detonarse. Era cuestión de tiempo”, continuó el letrado.“Siempre el marco de los individuos que están acusados se manejan con estricto silencio. Ese silencio mafioso que obviamente a las investigaciones no les permite avanzar, pero hay confianza de que aparezca algún elemento”, sostuvo el abogado de la familia de Loan.En otro tramo de la entrevista, Burlando apuntó contra una serie de irregularidades en la declaración de Laudelina y cargó contra la Justicia de la provincia.“Lo más verosímil en esta instancia que observamos es la idea de la captación del menor con fines de venta. Nosotros hablamos de pedofilia, de ritual satánico. Esto no es una exageración porque ya hubo antecedentes en Corrientes. Hay un gran homenaje de determinado sector de la sociedad a San La Muerte”, planteó Burlando.Por otro lado, el abogado criticó el accionar de algunos funcionarios nacionales y del Gobernador Eduardo Valdés luego que el mandatario provincial dijera que tras la declaración de Laudelina “había un principio de resolución” del caso.“Acá todos se olvidan de Loan y de su familia. Estos papás están recibiendo información de que lo violaron, lo mataron y nosotros tenemos la esperanza de encontrar a Loan con vida. Este es un panorama feo, malo, se respira un aire complicado allá”, concluyó Burlando.A su vez, Laudelina Peña, fue trasladada este sábado al penal federal de Ezeiza, donde quedará alojada en el Complejo Penitenciario Femenino N°4 tras haber sido acusada por la Justicia de haber participado de la sustracción y ocultamiento de su sobrino Loan y en haber “alterado evidencia del caso”.