Búsqueda de Enrique Fabiani: “creo que Roncaglia interpretó mal”, dijo Paglioto

Sociedad Dos masivas marchas en localidades de dos provincias para pedir por Don Fabiani

Sociedad Amigo que cazaba con Fabiani contó cómo fue el momento de la desaparición

Política El ministro Roncaglia recibirá a familiares del hombre desaparecido en Villaguay

Se cumplió un mes desde la desaparición de Enrique Fabiani, de 74 años y oriundo de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista., cerca del límite con el departamento La Paz, a la altura de la localidad paceña de Alcaraz.Tras un mes de intensos operativos para hallar a Enrique y muchas dudas sobre lo que pasó con el hombre, sus familiares, encabezaron marchas para reclamar respuestas. Las movilizaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Alcaraz (Entre Ríos) y Santa Clara de Buena Vista (Santa Fe).Consultado por los dichos del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien lo apuntó por sus declaraciones y le expresó que estaba “muy equivocado”; Paglioto decidió aclarar sus dichos, pero también ratificar una de las líneas investigativas.“Con respeto, creo que Roncaglia interpretó mal, porque en ningún momento, dije que la policía está especializada en hacer desaparecer personas. Lo que digo, dije en cerca de 40 años de experiencia y seguiré repitiendo, que(policía, Gendarmería, Prefectura, Ejército, Armada, etc.),; eso me habilita a abrir una ventana de investigación que se oriente y ponga la lupa sobre esos cuatro integrantes de la Patrulla de Abigeato, que concurrieron al campo de Lodi tras el llamado que hizo por la presencia de Fabiani en su campo”, sostuvo el letrado.“Eso es lo que dije y no hablo deen general. Porque se sabe que hay buenos y malos policías, como hay buenos y malos abogados, y buenos y malos periodistas. Es decir,. Por eso, quiero que quede muy claro ante la ciudadanía y fundamentalmente, al ministro. Además, les presentó al jefe de la policía, puso al frente de la investigación a dos personas muy profesionales, como lo son los comisarios Ángel Ricle y Horacio Blasón”, destacó Paglioto en referencia a la competencia de los funcionarios policiales.“Por eso, quiero aclarar quede Abigeato (dependientes de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Bovril) y tampoco sobre toda la Policía de Entre Ríos”, aclaró Paglioto.Por otra parte, destacó el trabajo del fiscal Mauro Quirolo y en ese contexto, agradeció que el fiscal, habilitara la intervención en el caso, del prestigioso a nivel mundial, Equipo Argentino de Antropología Forense.En referencia a la marcha de la investigación, el abogado habló de lo que se llevó a cabo en la jornada del jueves. “Se realizaron testimoniales de un par de personas y”, dijo y agregó: “fue un debate respetuoso, donde cada uno se mantuvo en sus dichos, pero, de todas maneras, Lodi hizo algunas aclaraciones que terminaron neutralizando algunas diferencias”, sostuvo.Al respecto, el abogado prefirió no mencionar si esas aclaraciones, complicaban o no la situación de Lodi, pero reiteró sus hipótesis investigativas. “Una de ellas, es sobre el señor Lodi porque, en el último lugar donde se lo ve con vida al señor Fabiani es en su campo y con la última persona, que según Lodi, Enrique habría tenido contacto, es con Lodi en su campo de donde el estanciero lo echó”, dijo Paglioto a Elonce.Por otra parte, la otra tesis investigativa, es sobre “esos cuatro efectivos que integraron la patrulla de Abigeato, que son quienes concurren al campo después que Lodi los llamara tras hablar con Fabiani. Pero estamos hablando en potencial como algo que se investiga”, concluyó.