Integrante de Los Monos recaudó $14 millones por venta de drogas en la cárcel

El delegado del pabellón 6 de la cárcel de Piñero Brandon Paulo Aramburu (27 años) fue imputado este jueves por haber vendido droga dentro de la cárcel al menos entre el 1 de septiembre de 2022 y el 20 de marzo de este año, período en el que se alzó con más de 14 millones de pesos. A la cocaína y la marihuana, según la acusación que formuló el fiscal Franco Carbone, las hacía ingresar a través de embarazadas que, por esa condición, no eran revisadas en los escáneres de la unidad penitenciaria. Quien cobraba por la comercialización de los estupefacientes era su novia, Celeste Evelyn Barjollo (29), también presa. Generalmente lo hacía mediante transferencias bancarias hechas por Ualá y Mercado Pago.



La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma, quien ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley y el congelamiento de las cuentas bancarias de Barjollo, la recaudadora del dinero por la venta de droga.



Según la información ventilada por el fiscal Carbone, la mecánica para la entrada de la droga era la siguiente: la llevaban embarazadas que no pasaban por los escáneres de la prisión y que se anotaban como visitas de internos que generalmente no recibían a nadie. “Cada visita ingresaba a razón de 50 gramos de marihuana y 50 gramos de cocaína por semana. Generalmente eran dos visitas. Todo el pabellón le compraba droga a él”, reseñó un testimonio.



De acuerdo a la causa, las transferencias bancarias que recibía la pareja de Aramburu eran hechas siempre por familiares de los compañeros de prisión. Agregó que, en caso de atrasos en pagos por la droga, los internos eran atacados a golpes y amenazados, y recién podían pedir una reubicación en la unidad penitenciaria si habían cancelado el monto.



En caso de que los familiares de los consumidores no tuvieran dinero bancarizado para enviar a las cuentas de Barjollo de Mercado Pago y Ualá, debían llevar el efectivo hasta un domicilio de la zona oeste de Rosario, donde vive una allegada de Aramburu, según los datos recolectados en el expediente.



A su vez, se obtuvieron testimonios que dieron cuenta de que el precio que los reclusos pagaban para poder consumir la cocaína dentro del penal era ostensiblemente más elevado que el precio al que se podía conseguir en un búnker. A modo de ejemplo, la bochita de cocaína que podía adquirirse por 1.500 pesos en la calle, en ese pabellón de Piñero se comercializaba a 5.000 pesos.



Según pudo saber Infobae, Barjollo está detenida desde el 20 de marzo pasado, cuando fue imputada como presunta integrante de la banda que lidera Gastón Schneider, hijo de Claudio "Pájaro" Cantero, el asesinado jefe de Los Monos. Casualmente, su novio, Aramburu, está preso desde 2018 y recientemente fue acusado como presunto miembro de la estructura que tiene a Uriel Luciano "Lucho" Cantero a la cabeza, otro hijo del "Pájaro" Cantero, a su vez medio hermano de Gastón Schneider.