Aseguran que “ninguna hipótesis prevalece” tras 20 días sin indicios sobre Loan

Loan Danilo Peña tiene 5 años y el 13 de junio pasado desapareció cuando salió a buscar naranjas a un campo cercano a la casa de su abuela junto a un tío, una pareja amiga de la familia y otros cinco niños. Pasaron 20 días y nada se sabe del niño, se esfumó. “No hay indicio de dónde está y qué le pasó”, admitieron los investigadores.Así, al día de hoy,, hay algo que los investigadores buscan: confirmar la sospecha con elementos sólidos de que la tía Laudelina Peña habría sido la encubridora.Laudelina está en la mira del fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y de la Protex, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, que evalúan llamarla a indagatoria, por sobre una testimonial, ni bien tengan los resultados de pericias clave de los próximos días, con el antecedente de que la jueza Cristina Pozzer Penzo ya les rechazó un pedido de detención.Incluso, algunas de las partes pidieron citar a la tía mientras Camila, la esposa de su sobrino, este martes se presentó de manera espontánea a desmentir -aunque no lo hizo de manera categórica, según las fuentes- la denuncia en la que la mujer aportó la versión de que actuó amenazada para que no contara que el chico habría sido atropellado por dos de los detenidos: María Victoria Caillava y su marido, el capitán de navío retirado Carlos Pérez; y que la obligaron a plantar el botín en el monte.. Es muy difícil que el chico haya llegado caminando hasta allí, donde se encontró el calzado, teniendo en cuenta que hay una tranquera alta y que hay que subir un monte”, comentaron aen base al trabajo de los especialistas.Pero, en este rol de encubridora en el que, en principio, la ubicarían a Laudelina, las preguntas que más se hacen los investigadores son dos:En ese punto, las respuestas que elucubran van de la mano con las líneas de investigación. De máxima, la trata. Se recibieron 145 llamados de personas que dijeron que habrían visto a un niño con las características de Loan en Córdoba, Salta y Mendoza: “Todas fueron desestimadas”, revelaron.Además, se envió información a Interpol para que hagan un seguimiento por reconocimiento facial en los sitios donde se difunden imágenes de material de abuso sexual infantil tanto en la web como en la deep web. También se aportó las direcciones IP de los imputados. “No ha surgido nada”, dijeron y remarcaron que eso sigue activo y que se busca en diversos foros.Los investigadores se preguntan si Loan fue víctima de un crimen, ¿por qué motivo? ¿Fue en el marco de un ataque sexual? Todo esto sin dejar de lado que haya sido víctima en un rito o haya ocurrido un accidente, más allá de la denuncia de Laudelina. “Se encubre al responsable”, de eso están convencidos. Pero ninguna línea se destaca por sobre la otra.Sin embargo,. El fiscal De Guzmán notificó a las partes sobre el análisis al contenido de los celulares secuestrados a los imputados. Se hará este jueves, a las 9, en la División Pericias Informáticas y Electrónicas de la PFA de la Ciudad de Buenos Aires.En el documento, De Guzmán incluyó los puntos de pericia que se requieren en la investigación: back up (archivos de usuario), obtención de correos electrónicos, recuperación de archivos eliminados, obtención de registros de Internet (historial de navegación y redes sociales).“El análisis de los celulares demora, pero hay una tanda con la que se avanzó porque se priorizaron los más importantes, tanto de apertura como de antenas”, completó la información una fuente del caso.A lo que se suma el análisis de las pericias a los vehículos del matrimonio Caillava-Pérez; más evidencias que hay en la causa que recogió la Policía de Corrientes en allanamientos que, aunque no tenían rastros hemáticos, no se les hizo el cotejo de ADN.