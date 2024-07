Caso Goyeneche: policías serán imputados e indagados en los próximos días

Paraná Pasan a disponibilidad a los policías que intervinieron en el caso Goyeneche

“En los próximos días se avanzará con las imputaciones. Luego vendrán las indagatorias”, consignó Lara Linari, abogada que junto a junto a Andrés Bacigalupo, representa a la familia del hombre muerto bajo custodia policial en febrero pasado.“La conclusión final de la autopsia es una prueba contundente, esclarecedora, autosuficiente y completa que da cuenta de la causa de muerte de Ariel Goyeneche. El deceso se produjo, según la perito Lilian Pereyra, por una asfixia mecánica con compresión extrínseca a nivel toraco – abdominal”, consignó luego.”.Sobre la formulación de cargo contra los uniformados que participaron del hecho, la letrada señaló: “En los próximos días vamos a tener novedades”. Además, señaló que. Esto conlleva la búsqueda de responsabilidades en los funcionarios que tenían a cargo el operativo del hombre que murió bajo custodia policial en febrero pasado.La abogada adelantó que habrá en los próximos días una reunión con el fiscal interviniente, Santiago Alfieri, para tratar de acordar los criterios de acusación a los participantes.Uno de los uniformados lo retuvo por las piernas. El otro se le arrodilló en la espalda. Esa presión es la que coincide con la causa de muerte descripta en la autopsia, destacó la letrada.Por otro lado, recordó que el parte de novedades policiales que refiere al episodio fue “totalmente falso”. "El informe de la fuerza había dado cuenta de que a Ariel se lo había trasladado, que se lo había sujetado porque estaba muy nervioso y que en ningún momento se lo había lastimado ni reducido de manera violenta. Se decía que todo se había hecho según una lógica de cuidado”, narró Linari a“La realidad no se condice para nada con lo que se decía en ese momento. La muerte se produjo por los 25 minutos en que Ariel estuvo en el piso con la rodilla del suboficial en la espalda”, resaltó.La querellante minimizó los cuestionamientos de los abogados defensores a autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. “Están haciendo su trabajo. Y plantearán lo que consideren. Pero la pericia es de una médica forense sumamente acreditada. No deja margen de duda. No hay grises”, concluyó.