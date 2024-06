Un nene de 12 años murió durante un entrenamiento de fútbol

??Queremos enviar nuestras condolencias y acompañamiento a los familiares y allegados de Lautaro Maffini, deportista de nuestra institución que hoy, lamentablemente, falleció.



El club permanecerá cerrado por duelo durante los días viernes, sábado y domingo. pic.twitter.com/6Gl510S8YH — Club Atlético Unión (@CAUnionOficial) June 28, 2024

El trágico antecedente en el fútbol santafesino

El, ubicado en la provincia de Santa Fe, fue el escenario de un trágico suceso ocurrido el pasado jueves.un adolescente de 12 años,La noticia fue confirmada por el club, situado a 20 kilómetros de Rosario, que en sus redes sociales expresó: “Queremos enviardeportista de nuestra institución que hoy, lamentablemente, falleció”.El club decidió suspender sus actividades y cerrar las instalaciones desde el viernes y hasta el domingo inclusive. Según indicaron los medios locales,. Los médicos acudieron rápidamente al lugar y lograron trasladarlo al hospital más cercano, lugar en el que finalmente falleció.De acuerdo al informe médico, Lautaroy las maniobras que le realizaron, tanto en el club como en el Hospital Samco, no tuvieron éxito.Al duelo manifestado por su club también se sumaron el Arroyo Seco Athletic Club, el Club Atlético Riberas del Paraná, el Club Atlético Talleres de Arroyo Seco, el Club Atlético Libertad de General Lagos y entidades de periodistas deportivos.En 2019, el arquero del Club Unión de Golondrina de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe,-de 17 años-, murió producto de un paro cardiorrespiratorio luego dereveló su prima en diálogo con el diario local Reconquista Hoy. En aquella oportunidad, al igual que con Cortez y a falta de una ambulancia, trasladaron al chico en camioneta al Hospital de Reconquista, pero pese a los intentos no pudieron reanimarlo.Piki, como lo conocían sus amigos, tenía tres hermanos y concurría a la Escuela Secundaria Juana Manso. “Lo único que te puedo decir es que no entiendo, se lamentó su padre, Eduardo, en una entrevista con el mismo medio.Si bien no se realizó una autopsia, desde el Ministerio Público de la Acusación de Reconquista aseguraron que