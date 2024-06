Crimen de jubilada en Paraná XVI: el caso sería resuelto en un juicio por jurado

El crimen de Mercedes Delia Rodríguez sería resuelto en un juicio por jurados. Así lo comunicó ael fiscal Mariano Budasoff tras recibir a los familiares de la víctima, quienes volvieron a reclamar justicia frente a los tribunales de Paraná.La mujer de 73 años fue hallada atada, amordazada, con cortes de cuello y sin signos vitales en el interior de su vivienda del barrio Paraná XVI, en la capital entrerriana, el 28 de octubre de 2023. Por el crimen, que generó gran conmoción en la zona, fueron imputados la hija de la víctima, Daniela Patricia González; su pareja, Pablo Martín Núñez; y la hija de éste, María de los Ángeles Giménez.“Se trata de un hecho horrible, grave, y la imputación es Homicidio doblemente agravado por criminis causa porque fue perpetrado para cometer un robo y porque fue con alevosía, es decir, dos personas se aprovecharon de su superioridad numérica ante una persona mayor de edad y en inferioridad de condiciones”, explicó ael fiscal Mariano Budasoff.En la oportunidad, el fiscal comunicó que se solicitó, hace unos días, la remisión de la causa a juicio, es decir, que se aperture el juicio para merituar las pruebas en un juicio por jurado; y este viernes se corrió traslado para que conteste la querellante Corina Beisel y después, harán lo propio los defensores de los tres imputados.Durante el reclamo de justicia, los familiares de la víctima denunciaron que son molestados por los imputados, los que permanecen en libertad.“Los imputados están en situación de libertad porque la prisión preventiva es una medida excepcionalísima para restringir la libertad de una persona si existiera realmente la posibilidad de que se profuguen, entorpezcan la investigación o generen riesgo procesal o daño jurídico”, explicó Budasoff.Y agregó: “Estas personas sí estuvieron bajo prisión preventiva con tobillera electrónica, pero los funcionarios judiciales tenemos la obligación de evaluar los casos en los que hay mujeres, ya sea víctimas o imputadas, con perspectiva de género. Y en el análisis integral con perspectiva de género, las dos imputadas estaban embarazadas: una tenía un embarazo de riesgo y dio a luz hace poco”. “Al estar cauteladas en prisión, para cada urgencia, debían pedir autorización a un juez para trasladarse del lugar, lo cual se tornaba engorroso”, reconoció el fiscal al aclarar que las mujeres “permanecen con medidas de restricción y están sujetas a la jurisdicción”. “Se las cruzan en el supermercado porque las personas libres pueden andar libremente en una ciudad que no es tan grande, no es infrecuente que nos crucemos”, expuso el fiscal.Tras la denuncia de los familiares de la víctima por actos molestos hacia ellos, Budasoff prometió que solicitará una audiencia judicial “para reforzar las medidas de coerción para que no los molesten”.“No puedo comenzar mi duelo porque las personas que hicieron daño a mi abuela están sueltas como si nada; no pasó una semana de que la habían matado, y el hombre ya estaba en la casa con domiciliaria”, denunció la nieta de Mercedes Delia Rodríguez. “Ellos pasaron las Fiestas en la mesa con sus familiares, mientras a nosotros nos sobraba un plato de comida. Hay mucha bronca e impotencia”, aseguró al denunciar la falta de apoyo al pedido de justicia.Otra de las familiares de la víctima, si bien agradeció el espontaneo encuentro con el fiscal, imploró que el proceso judicial finalice de una vez por todas. “Que den el veredicto para ellos y que se termine porque no se puede vivir así; y que tengan las personas que tengan que caer porque fue una vendida”, cerró.Se recordará que otra de las hijas de la víctima, Patricia Ellemberger, había apuntado a Códigos a la figura de un “entregador” . “Los asesinos fueron a buscar la plata que tenía mi mamá porque no le robaron nada. Ella tenía plata que juntaba por la pensión de mi finado papá y la pensión de ella. Ese viernes ella había cobrado las dos pensiones y a la tarde andaba una de las detenidas, de apellido González, pidiéndole permiso para el baño. Ella la dejó pasar porque es la hija de mi cuñado”, había repasado la mujer.