Crimen de jubilada en Paraná XVI: familiares creen que “hubo un entregador”

Semanas atrás, Mercedes Delia Rodríguez fue hallada atada, amordazada, con cortes de cuello y sin signos vitales en el barrio Paraná XVI. Son tres los detenidos por el hecho.Primero se detuvo en calle Salvador del Carril a la hija del yerno de la víctima, de 29 años. Luego, una posible segunda sospechosa se presentó en Tribunales este domingo y dijo estar vinculada al hecho. Asimismo, se detuvo a un hombre.Patricia Ellemberger, hija de la víctima, dialogó con el programa, de, y expresó: “es un dolor tan grande porque nunca pensamos que iban a hacer eso con mi mamá. Es tan feo, pero esto sigue. Estar ahí en la casa de mi mamá, ver dónde ella estaba tirada es un dolor muy grande”.“Me tenían a las vueltas con el cuerpo de mi mamá, queríamos sepultarla. Entiendo la investigación, pero lo único que quería era que esté sepultada. La encontró mi hija en el piso. Ella empezó a gritar y un vecino la fue a socorrer. Tenía las manos y piernas atadas, la boca estaba atada con una piola. La habían puesto boca abajo. Mi hija la tocó para darla vuelta”, relató.El fiscal “nos dijo que teníamos que esperar. Los asesinos fueron a buscar la plata que tenía mi mamá porque no le robaron nada. Ella tenía plata que juntaba por la pensión de mi finado papá y la pensión de ella. Ese viernes ella había cobrado las dos pensiones. Esa tarde andaba una de las detenidas, de apellido González, pidiéndole permiso para el baño. Ella la dejó pasar porque es la hija de mi cuñado”.“Hay alguien que entregó, porque los que sabíamos que había plata en la casa de mi mamá éramos los cinco hermanos. El único de afuera era Carlos González, mi cuñado, que está juntado con mi hermana Silvia. La detenida, Daniela González, es la hija de él. La otra detenida dice ser amiga de esta chica. El otro detenido sería pareja de la hija de mi cuñado”, explicó e indicó que “ellos tenían información, porque Daniela no iba siempre a la casa de mi mamá”.Remarcó que “lo único que estaba revuelto en la pieza de mi mamá era la parte donde estaba el dinero. Fueron directo ahí, no habían tocado otra cosa, nada de nada”.“Mi hermana, para mí, murió. Yo no volví a hablar con ella, no dio la cara. Si ella no tenía nada que ver por qué no apareció a decir que no tenían nada que ver, eso veo mal de mi hermana. Pague quien pague, ¿quién me devuelve a mi vieja?”, finalizó.Según detalló Códigos, la autopsia realizada al cuerpo de la mujer determinó que la muerte se habría producido por asfixia con un trapo que le colocaron dentro de la boca cuando la amordazaron.