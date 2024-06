Intensifican búsqueda de Enrique Fabiani en zona donde hallaron un cartucho

Se cumplen 20 días de la desaparición de Enrique Fabiani, de 74 años de edad, quien el 4 de junio, salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz.Este lunes, Elonce dialogó con el subjefe de la Departamental de Villaguay, comisario Claudio Pereyra, quien desde el lugar del hecho, brindó detalles del operativo, que se centra en la zona al Este de donde se inició la búsqueda. “El operativo abarca unos siete kilómetros”.Acto seguido, precisó que días atrás en esa zona “se encontró un cartucho, que podría coincidir con el arma de usaba Fabiani, pero resta hacerles diversas pruebas. Lamentablemente, hasta el momento no se ha encontrado nada más”.“La búsqueda es permanente, esperamos encontrarlo pronto”, concluyó el comisario.Elonce días atrás, dialogó con el hijo de Enrique Fabiani, quien estaba preocupado por la situación que se vive en torno a su padre. “Tenemos muchas dudas sobre lo ocurrido, hemos escuchado diferentes declaraciones y personalmente no haber encontrado nada de él, nos genera dudas".En esta misma línea, recordó que en los rastrillajes, “los perros van para un sector y luego desaparecen los rastros. Sabemos que pueden ser falsos positivos, además los perros después retoman la búsqueda a unos siete kilómetros. También se encontraron pisadas de botas, pero no están seguros que sean de mi padre. Está todo muy distribuido”, agregó.“Mi papá es una persona que está bien físicamente, pero no creo que haya podido caminar tantos kilómetros”, dijo al revelar que Fabiani “solo toma medicamentos preventivos, es decir que sin esos remedios puede estar bien”.