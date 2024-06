Secuestraron $17 millones a chofer de colectivo tras control en puesto caminero

Personal policial de la Dirección de Prevención y Seguridad, apostado en el Puesto Caminero Paso Telégrafo, ubicado a la vera de la ruta 12, en el departamento La Paz, concretó esta madrugada, un procedimiento en el que secuestró una importante suma de dinero, que era transportada en un colectivo de larga distancia, sin la documentación respaldatoria.

Según dieron a conocer fuentes policiales, en un colectivo que iba ingresando desde Corrientes a Entre Ríos y que se dirigía hacia La Salada (provincia de Buenos Aires), se realizó un control con la ayuda de un can detector, y en el mismo, se encontró una gran suma de dinero en efectivo.



En la cabina del chofer, el can detector de dinero marcó una valija. Al realizarse la apertura de la misma por disposición judicial, fueron encontradas bolsas de nylon con fajos de dinero. Al ser contabilizado, sumó más de 17 millones de pesos.

El chofer, oriundo de Corrientes, no contaba con la documentación respaldatoria del dinero, por lo cual se procedió al secuestro del dinero, indicó LaVoz.