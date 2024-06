Funcionario público que chocó en ruta 39 fue trasladado a Buenos Aires

Policiales Acusarán por homicidio al funcionario público que chocó en la ruta 39

Cómo ocurrió el accidente de tránsito

En las últimas horas trascendió que el presidente del Instituto Portuario provincial y ex precandidato a intendente de Concepción del Uruguay, Juan Orrico, fue trasladado a Buenos Aires para recibir tratamiento luego del choque en la Ruta 39 el pasado jueves y que dejó a cuatro jóvenes fallecidos que viajaban en el otro auto.Según la información que trascendió, el abogado Mario Arcusin será el defensor de las tres familias de las víctimas oriundas de Basavilbaso, Brian y Lucas Izaguirre y Axel Rossi. Arcusin aseveró que «la familia estima que no fue un accidente».Asimismo, el letrado indicó que la causa está direccionada hacia la acusación de Orrico por “homicidio culposo agravado por la ingesta de alcohol” u “homicidio doloso por la velocidad”, ya que entiende que el impacto ocurrió en un sector donde la ruta está huelleada y que “la conducción a alta velocidad es verdaderamente imprudente”.Sobre la demanda, Arcusin detalló: “La decisión es si se hace a Orrico y/o sobre la provincia, que es lo más probable, en forma subsidiaria. Porque si la provincia dice que venía en un horario que no era de desempeño oficial y en un auto oficial y se lava las manos, el juicio será contra Orrico”.El abogado había adelantado, además, que la causa estaba en manos de la fiscal María Occhi, pero en las últimas horas se supo que se hizo a un lado de la investigación debido a su amistad con la doctora Evangelina Bruzzo, esposa de Orrico. Por ello, el coordinador de fiscales de la jurisdicción, Fernando Lombardi, dispuso que la causa continúe a cargo del fiscal Eduardo Santos.Sucedió cerca de las 4.30 horas de este jueves en el inicio del fin de semana largo en el kilómetro 223 de la Ruta Provincial 39. Uno de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Corsa que quedó prácticamente irreconocible luego del accidente y en el que se trasladaban Leandro Almada de Rosario del Tala, Lucas y Brian Izaguirre y Axel Rossi de Basavilbaso.Por otro lado, en el automóvil, un Volkswagen Passat, circulaba el presidente del Instituto Portuario de la provincia y ex precandidato a intendente de Concepción del Uruguay, Juan Orrico, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza quedando internado en la Unidad de Terapia Intensiva.