La mamá de Loan: “Un silencio desesperante” y la fe de que el nene “está vivo”

"Hace días que no duermo, no doy más, ya no sé qué pensar, estoy confundida, pero veo a todos confundidos, a las autoridades y a los vecinos también", sostuvo María Noguera, la mamá de Loan Peña, el nene de 5 años que lleva ocho días desaparecido en Corrientes.Al respecto, admitió: "No descartamos nada, no queremos ponernos en contra de nadie, confiamos y desconfiamos, porque Loan no aparece, pero no podemos hablar mucho".Por su parte, Mariano Peña, el hermano mayor del pequeño habla de la fe y la esperanza que tienen en recuperar vivo a su hermanito, mientras la mamá mira de fondo a la virgen de Itatí, la patrona del pueblo. "Confiamos mucho en nuestra protectora, pusimos velas, santitos, estampitas y fotos de nuestro angelito, que tiene que volver a casa"."Creímos que iba a aparecer, pero esto se agigantó, pasó una semana y no hay novedades, y la carátula no se modifica, sigue siendo desaparición de persona y la que está a cargo es la justicia ordinaria, no sé qué decir. Los rastrillajes siguen, pero quizás es otra cosa", manifestó Mariano.Los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, no obstante, siguen trabajando sobre dos hipótesis, pero sin descartar ninguna otra, mientras aguardan el resultado de pericias clave como el barrido de antenas de celulares, el análisis de los dispositivos secuestrados y las pruebas de luminol en dos vehículos.María y Mariano se esfuerzan por creer en el buen rumbo que tomaron las autoridades, detalla el diario. ". Yo me enteré que se había perdido antes de las tres de la tarde del jueves de la semana pasada y un ratito después de las cuatro ya estaba en la casa de Doña Catalina, la abuela. Lo buscamos, le gritamos, ¡cómo no va a aparecer! Tendría que haber gritado 'mami, mami',".María, sin decirlo, empezó a sospechar que Loan se hubiera perdido. "¿Un secuestro? No sabemos qué pensar, acá en el pueblo no pasan estas cosas"."Yo extraño que me pelee, porque conmigo siempre peleaba. Yo trataba de ponerle límites y él siempre se retobaba, redoblaba la apuesta, le encantaba desafiar y hacía todo lo que no debía", describe Mariano utilizando el pasado, mientras mira una bicicleta roja que está en piso, tal como la dejó el nene la última vez que anduvo.“La confusión es total, pero mi nene es fuerte y está vivo”, afirmó finalmente la mamá.