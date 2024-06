Una semana sin rastros de Loan: cómo está la causa y la pista en Entre Ríos

Policiales Vecinos pidieron justicia por Loan y surgió nueva pista en el sur entrerriano

El caso Loan Danilo Peña tiene en vilo a Corrientes y a todo el país, a una semana de su desaparición todavía hay más dudas que certezas. Las últimas horas fueron cruciales ante los diversos rastrillajes, lasHoy se cumple una semana de la desaparición del menor de cinco años en la localidad de 9 de julio, Corrientes, y hasta el momento no hay indicios concretos de dónde podría estar, si se perdió o si se lo llevaron.Las últimas novedades que tiene la causa son diversas. Entre las más destacadas están el, la confirmación de que el chico no está en Chaco y que la media con sangre no es del pequeño.En tanto,. Según el fiscal del distrito Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, se realizó una exposición que indica que Loan estuvo junto a tres mayores en una parrilla del kilómetro 118 de la autopista Mesopotámica en la ruta nacional 12, en Islas del Ibicuy.Para el fiscal Juan Carlos Castillo, los tres son responsables por el descuido del niño y por este motivo se los imputó por el delito de. Aun así, remarcó quePese a que las autoridades locales, gubernamentales y nacionales sostienen que la intensa búsqueda continuará con la única idea de “encontrar a Loan”,Durante los siete días de rastrillajes en la zona rural se encontraron diversas pistas que fueron y todavía son analizadas. Entre ellas están las pisadas de un menor; una naranja; una zapatilla, la cual fue reconocida por los papás de Loan; una media con sangre; que ya fue descartada ya que no pertenece al menor; y rastros de sangre.En un miércoles agitado, el abogado del papá del pequeño, Roberto Méndez, habló con la prensa y dio detalles importantes de cómo fue la reconstrucción que hicieron los menores que estaban con Loan al momento de su desaparición.“Todos los nenes comentaron el paso a paso, hicieron una reconstrucción de los hechos y hasta respondieron preguntas”, detalló con la prensa Méndez.Además, confirmó que los relatos “fueron coherentes” y “coinciden con lo que dijeron en la cámara Gesell”.Otro de los pormenores importantes que resaltó el abogado es que “todos fueron específicos en dónde estaba cada uno al momento de que Loan se fue”.Con relación al momento en el que el menor de cinco años desapareció, señaló: “Los chicos dijeron queAcerca del abogado de los detenidos, Jorge Monti, desmintió que sus defendidos hayan ido a la zona para una reconstrucción y aseguro que “son inocentes”.Otra de las cuestiones que resaltó, y que tiene relación con lo informado por Méndez, es que la llegada de los menores al lugar de los hechos “fue muy valiosa” ya que “coincide con el resultado de la cámara Gesell”.“Entiendo que necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños”, indicó.Para este jueves se espera que sigan los operativos, rastrillajes y allanamientos con la idea de encontrar a Loan con vida, así como también obtener más pruebas que puedan determinar hacía qué camino va la causa. (NA)