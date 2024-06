Desesperada búsqueda de Loan: los avances en la investigación y su última foto

La mujer y los dos hombres que estaban demorados como presuntos responsables en la desaparición de Loan Peña, el nene de 5 años desaparecido desde el pasado jueves, quedarán bajo. La medida fue dispuesta ayer dado que existe "riesgo a fuga y entorpecimiento a la investigación", según resolvió el Juzgado de Garantías de la ciudad de Goya.La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a cargo de Juan Carlos Castillo, solicitó la medida por entender que esas personas, entre ellas un tío del menor,, prácticamente en medio del campo.En tanto,. Esta nueva información se difundió tras cinco días de búsqueda y horas después de que Chiara, la Golden Retriever que encontró la zapatilla el 15 de junio,la cual analizan para determinar si pertenece al niño.. Ambos estaban compartiendo el almuerzo con varios familiares. Según confirmaron las autoridades, este fue el último almuerzo de Loan Danilo Peña antes de desaparecer.Cientos de efectivos policiales y bomberos daban forma a una nueva serie de rastrillajes en un radio de varios kilómetros a la redonda de la casa de la abuela del menor, zona donde, según los testigos, "se perdió" después de ir a buscar naranjas.Entre otras acciones recientesEl fiscal Castillo imputó a los tres adultos la figura penal de supuesto "abandono de persona", mientras continúa la búsqueda intensificada del chico, cuyo paradero es una incógnita desde el jueves 13 de junio a la siesta.En un comunicado oficial, el Ministerio Público dio a conocer la medida ayer pasado el mediodía."El fiscal que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de Julio formalizó la imputación por el delito de abandono de persona al tío del niño, Bernardino Antonio Benítez, y a la pareja de amigos de este, Daniel Oscar Ramírez, conocido como "Fierrito", y Mónica del Carmen Millapi, a la vez que solicitó su prisión preventiva sin plazo, la que fue concedida por el juez de Garantías, Lucio López Lecube".Estas tres personas fueron las que, según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de ayer pasadas las 13, llevaron "a seis niños, entre ellos Loan, hacia una propiedad ubicada a 600 metros de la casa de Catalina Peña, abuela del menor que vive en Paraje Algarrobal, y donde él estaba de visita, con el fin de recolectar y comer naranjas", señalaron en el comunicado."Una media hora más tarde, los imputados quienes debían cuidar de los menores que tenían a su cargo, abandonaron a su suerte a Loan colocándolo en situación de desamparo, ya que no pudo valerse por sí mismo en el medio que se encontraba", agregó Castillo.Antes de la formalización de la medida de prisión preventiva, el fiscal dijo a la prensa tener indicios de que "el niño se perdió en el monte, pero no descartamos que pueda haber pasado otra cosa. Estamos haciendo todo lo que se pueda, analizamos toda la información que tenemos. Es una investigación amplia y compleja".Numerosos canes rastreadores fueron llevados a recorrer diversos puntos rurales en el área donde tratan de localizar a Loan Peña.Perros adiestrados de la Policía Federal Argentina olfatearon en la casa de la abuela del niño y sus alrededores más cercanos. Pese al despliegue no hubo indicios que permitieran ubicar al chico.Otros tantos animales entrenados de la División Canes de la Policía de Corrientes, del Servicio Penitenciario provincial y de la Policía de la provincia de Misiones, eran empleados para la búsqueda extendida hacia sectores mucho más alejados.Los sitios rastrillados ayer quedan a varios kilómetros del punto donde estaba el menor antes de su desaparición misteriosa.Catalina, abuela de Loan, brindó declaraciones públicas. "No sé qué pasó para que lo hagan desaparecer. Era un chico que nunca venía a mi casa.Mi hijo me dijo que Loan quería venir, le dije que lo traiga, y justo vino a caer esta desgracia", señaló la anciana al canal Crónica."Loan vino por primera vez, se fueron a tomar naranjas al monte y de ahí desapareció", expresó.Por su parte, María, mamá del nene, volvió a repetir que para ella "alguien se lo llevó".En tanto, sobre los detenidos indicó que "no hay que confiar en nadie más. Son los responsables porque llevaron al nene con ellos", dijo sobre aquel día que lo llevaron a buscar naranjas al monte, al parecer sin el permiso del papá de Loan.Roberto Méndez, abogado de la familia de Loan, contó que este martes uno de los tres detenidos "aportó un dato que había pasado por alto. Espero que ayude a esclarecer el caso", dijo sin querer revelar cuál fue el testimonio.En paralelo, el abogado se diferenció de la mamá de Loan y dijo que la hipótesis de que se lo llevaron está descartada: ""Estuve en contacto con el fiscal, tomé contacto con el expediente y hablé con el comisario, se descarta la hipótesis de que se lo llevaron. Es imposible"."En el lugar de los hechos no hay testigos y se sabe cuáles son los autos que estaban ahí. Por eso abandonaron esa hipótesis y se trabaja sobre la hipótesis de que se perdió", remarcó.Con respecto a los avances en la búsqueda, comentó: "Se está trabajando de una manera más minuciosa. Se va a volver a buscar en lugares que no se buscaron. Hoy se incorporaron 100 efectivos de corrientes y van a sumarse efectivos de Salta y Misiones"."Es una zona con pastizales, espejos de agua, pozos, pastizales y hasta casas abandonadas", señaló sobre la zona en la que se habría perdido el nene de cinco años.