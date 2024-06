Buscan a un paranaense que viajó a Buenos Aires por el escaneo de ojos

Policiales Piden ayuda para localizar a un hombre que se ausentó de su hogar en Paraná

Policiales Un grupo de concordienses fue víctima de nueva estafa con escaneo de iris

Continúa la búsqueda de Alejandro Ricardo Maidana, el hombre de 39 años que se ausentó de su hogar en la ciudad de Paraná, desde el 10 de junio. En ese sentido,dialogó con Julia, su esposa.“El lunes llega 19.30 horas, se baña, cambia y dice que se va al escaneo de ojos a Buenos Aires con una mujer que lo contrató en el volcadero, pero volvía el martes. Ese día lo esperamos, no volvió, tampoco el miércoles y hasta hoy, no ha regresado”, manifestó.Además, agregó: “Lleva ocho días ausentado. Tenía puesta una campera negra rompeviento con amarillo, un buzo azul, zapatillas negras y una gorra de colores. No tiene celular, pero sabe mi número”.Con respecto a la denuncia, sostuvo: “Ya la radiqué en la Comisaría 13 donde hicimos el paradero, intervino ahora Investigación que lo está buscando y me dijo que tengo que esperar. Ahora mi hija fue de nuevo a la Comisaría, donde dijeron que no tienen nada todavía”.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 4446372.