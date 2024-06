Femicidio de Altamirano: El vínculo con Pellegrini “surgió en redes sociales”

Investigación y hallazgo

María Susana Altamirano, de 47 años y oriunda de Paraná, fue encontrada sin vida tras cinco días de desaparición, este miércoles. El cuerpo se localizó en el kilómetro 31 de la ruta 131, camino que une Crespo y Libertador San Martín. Es el segundo femicidio en Paraná en menos de una semana.El Jefe de la División Homicidios, Miguel de la Valle, brindó detalles asobre el caso. "La División Homicidios se afectó ayer a colaborar con la División Trata de Personas, quienes ya se encontraban trabajando a raíz del pedido de localización de Susana Altamirano debido a la exposición realizada por su hija", explicó de la Valle.De la Valle relató que "Trata de Personas había comenzado un trabajo fino, solicitando información sobre la línea telefónica de. La empresa de telefonía reveló queSegún el jefe policial,Con esa información, la fiscalía de la Unidad de Niños solicitó un allanamiento en la vivienda y la detención de Miguel Pellegrini. Paralelamente, otras áreas de investigaciones continuaron con el trabajo para localizarla".El miércoles, durante el allanamiento en Viale, "se comenzó a trabajar con el relevamiento de cámaras en Paraná para verificar si el auto de Pellegrini había ingresado a la ciudad.detalló de la Valle.Continuó diciendo queLa Departamental Diamante colaboró, ya que el vehículo se dirigió hacia el Pre Delta, donde estuvieron aproximadamente dos horas antes de regresar".El teléfono de Altamirano dejó de emitir señal, lo que llamó la atención de los investigadores. "Se realizó un rastrillaje extenso en la ruta 131, donde se perdió la señal de Altamirano. Tras varias horas, se encontró el cuerpo de una mujer en el kilómetro 31, entre Crespo y Villa Libertador San Martín", informó de la Valle.En el lugar, "se presentaron todas las autoridades policiales y criminalísticas, quienes realizaron un buen trabajo. Se levantaron indicios importantes y se encontró un bolso de la mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia", añadió.Se recordará que el Subjefe de Homicidios de la Policía, Enzo Gutiérrez, señaló que Altamirano fue víctima “de unay recordó que está detenido un hombre de 35 años.Sobre el vínculo entre Altamirano y Pellegrini, De La Valle mencionó:"La División de Trata de Personas realizó la detención de Pellegrini y obtuvo los informes pertinentes.comentó de la Valle.El procedimiento de detención se desarrolló sin inconvenientes. "Se secuestró el vehículo de Pellegrini, que quedó en la comisaría de Viale., dijo."Nuestro trabajo ahora es detallar y analizar toda la información obtenida, expresándola en los documentos para que no queden dudas", concluyó de la Valle. El teléfono de Pellegrini fue secuestrado, pero el de Altamirano aún no se ha encontrado."No sabemos si Pellegrini declarará cuando se lo impute, pero no podemos confirmar qué lo motivó a realizar esta acción", finalizó.