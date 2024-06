Fue a buscar a su familia y murió en un accidente de tránsito en la ruta 14

(53) era de 25 de Mayo, Misiones, aunque vivía en Villa Tesei y trabajaba como mozo en el restaurante Haedo Plaza. "Estuvo con nosotros más de un año, era una excelente persona", le dijo a Clarín el encargado del comercio.La tragedia se registró este lunes, cerca de las 14. Weber manejaba un Peugeot 2008 blanco, que se cruzó de carril e impactó contra un camión de gran puerta. Ocurrió a la altura del kilómetro 663, en la zona conocida como Cuay Grande, cerca de Santo Tomé y de un puesto de control de Gendarmería.Los primeros relevamientos que realizó la Policía de Corrientes en el lugar permitieron establecer que el auto se cruzó totalmente de carril e impactó contra la parte frontal de un camión Scania, que se desplazaba hacia Misiones con carga y era conducido por un hombre de 32 años.Las condiciones climáticas eran óptimas en la zona al momento de producirse el impacto, aunque la carretera no se encuentra en buen estado. Es más, fue bautizada hace varios años como “la ruta de la muerte” , debido a numerosos choques con múltiples víctimas. Por allí circulan diariamente millas de camiones que transportan mercancías desde y hacia Brasil.Los investigadores especulan si el conductor del Peugeot hizo una desafortunada maniobra para esquivar los hundimientos y baches que presentan el asfalto en la zona o si se durmió.El Peugeot 2008 quedó irreconocible y los bomberos retiraron a la víctima de entre los hierros retorcidos. El tránsito estuvo interrumpido en ambos carriles durante más de dos horas, lo cual generó filas de más de cinco kilómetros en ambos sentidos de circulación.Según datos oficiales, en lo que va del año, en Corrientes fallecieron 58 personas en siniestros viales. Más del 85% fueron en rutas y calles del interior de la provincia.De Hurlingham a Foz de Iguazú, en el extremo oeste del estado de Paraná (frontera con Argentina y Paraguay), hay casi 1.300 kilómetros de distancia. Hasta donde se produjo la tragedia, Weber había recorrido más de 800 kilómetros. Tenía por delante otras siete horas de viaje."Él solo descansaba 40 minutos para refrescarse y comer. Siempre en las vacaciones hacíamos el mismo viaje. Parábamos en Chajarí (Entre Ríos), en Cuatro Bocas (Corrientes), en las estaciones de servicio en la ruta", le contó a Clarín su esposa, Ireñe Omiñuk (34).La víctima tenía una hija de 29 años de una pareja anterior. Con Irene eran padres de un varón de 11 y de una nena de 8."Alfonso era una de las personas más bonitas del mundo, amigo, compañero, honesto, porque siempre era de entregarse a su trabajo", resaltó la mujer."Todos lo conocieron por su simpatía y porque siempre estaba sonriente", agregó.Según Irene, se había instalado en Foz de Iguazú hace dos meses para un emprendimiento gastronómico que iban a lanzar junto con su esposo. "Queríamos probar suerte en Brasil y no salimos como esperábamos ", admitió.Ella tenía familia en ese país, pero no soportaron estar lejos de Alfonso. "Mi gorda no estaba bien porque lo extrañaba mucho y decidió volver. Y por eso nos iba a buscar. Probé de venir antes por los colegios. Ahora estábamos contentos de volver, no era lo mismo hablar por teléfono todos los días", manifestó.La Justicia le entregó el cuerpo de su marido, al que cremó y lo despidió con la mamá de la víctima y los hermanos en 25 de Mayo. " Ahora vuelve a su casa ", cerró Irene.