Grupo de hombres atacó a tiros a adolescente por llevar camiseta de otro equipo

Un grupo de al menos seis hombres atacó a palazos y le disparó a un adolescente de 17 años porque llevaba la camiseta del equipo contrario. “Te vamos a matar”, amenazaron.



El violento episodio ocurrió en las últimas horas en la intersección de las calles Chasqui y San Luis, en el barrio Sarmiento de Santiago del Estero. Tras el ataque, la abuela de la víctima realizó la denuncia en la Comisaría N°3.



De acuerdo al testimonio, su nieto se encontraba en la vereda junto a sus amigos cuando los agresores pasaron por el lugar y, al ver que llevaba la camiseta del Club Atlético Mitre, comenzaron a increparlo.



“Che p... qué haces aquí con esa camiseta podrida”, le dijeron. Sin embargo, la agresión no terminó allí. Aunque el adolescente no respondió a los insultos, ellos siguieron gritándole y le exigieron que se saque la camiseta.



Luego de unos minutos, los agresores se retiraron, pero rápidamente volvieron. Esta vez tenían palos en la mano y uno de ellos con un arma “tumbera”. Mientras seguían amenazando de muerte al chico, se acercaron y comenzaron a golpearlo. También atacaron a sus amigos cuando intentaron defenderlo.



En ese contexto, el que llevaba el arma casera comenzó a disparar contra los adolescentes. Sin embargo, afortunadamente, ninguno fue alcanzado por las balas.



En medio del escándalo, un vecino amenazó con llamar a la Policía y los agresores escaparon del lugar, pero antes volvieron a amenazar a la víctima. “Te vamos a matar después de sacarte esa camiseta podrida”, le dijeron.

Luego de que la abuela del chico realizó la denuncia, en el caso intervino la Unidad Fiscal de Capital, que dispuso una serie de medidas judiciales para dar con los atacantes.



De acuerdo con lo expresado por la mujer, esta no sería la primera vez que su nieto sufre un ataque de parte de los agresores, quienes tendrían diferencias con él por ser hinchas de diferentes clubes de fútbol de la provincia.



Los chicos que resultaron heridos recibieron asistencia médica en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde se les diagnosticó lesiones curables en 5 y 8 días, salvo algunas complicaciones.



En el caso también intervienen los efectivos de la Brigada de Investigaciones para identificar y detener a los violentos. (Todo Noticias)