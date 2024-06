Remiten a juicio la causa contra el curandero denunciado por abusos

Este miércoles se realizó en Concordia la audiencia de remisión a juicio contra el parapsicólogo de Concordia que está acusado de abuso sexual contra dos jóvenes, aunque serían más de 60 las víctimas. Además, el juez de Garantías, Francisco Ledesma, renovó la prisión preventiva.Aldana Pesis, una de las denunciantes, confirmó la novedad e indicó: "Se espera que empiece el juicio a fin de año. Al estar preso, se pone como prioridad la causa ya que él debería estar en libertad hasta estar condenado, pero ante la rebeldía de él que no se presentó en varias ocasiones, tiene una preventiva y el juicio es prioridad en la agenda".Cabe recordar que Aldana radicó su denuncia en octubre de 2022 y en abril de 2023 decidió hacer pública su causa. A raíz de la difusión en las redes sociales, la joven concordiense comenzó a recibir múltiples testimonios similares al suyo: "Me dijo que estaba embarazada (...) y me abusó con la excusa de cortar la gestación. Este tipo siempre trabajó de la misma forma y muchos testimonios tenían la misma dinámica: engaños de embarazo, problemas sexuales o de ovarios y se aprovechaba de la gente". (Fuente: Diario Uno)