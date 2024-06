A punta de arma de fuego, le robaron el celular a un joven de San Benito

Un hecho de inseguridad se produjo en horas de la tarde de este martes, en la localidad de San Benito, departamento Paraná. Allí, dos delincuentes a bordo de una moto, amenazaron con un arma de fuego a un joven para robarle el celular y después darse a la fuga.En ese sentido,dialogó con la víctima, quien manifestó: “Una moto me cruzó en dos oportunidades, cuando miro, estaba adelante mío y en la que seguí, me avanzó encima. Uno se bajó, me apuntó con el arma, me pidió el teléfono, mientras otro me seguía amenazando, donde les di el celular, pero me empezaron a rebuscar el bolsillo para sacarme la billetera, en el cual les decía que no tenía plata y ahí se fueron para el fondo del barrio”.Con respecto a los delincuentes, señaló: “Es la primera vez que los veo por el barrio, aunque mis vecinos varias veces los han visto”.En tanto, la madre de la víctima sostuvo: “Estamos en un barrio al lado de una ruta, donde todo el mundo sale a trabajar”, y agregó que el hecho ocurrió a las “14 horas”.“No es la primera vez que suceden estos hechos en el barrio, pero si hemos tenido algunos más aislados, donde se nota que se están acrecentando. El viernes pasado a la noche, estuvieron molestando y golpeando la puerta de una vecina, sin motivo alguno, en el cual se hizo la denuncia”, concluyó.