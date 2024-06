Con helicóptero, drones y perros buscan al hombre de 74 años perdido en campo

Transcurre el sexto día sin tener rastros de Enrique Fabiani, de 74 años de edad, quien el pasado martes, salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estanciaEl hombre se habría adentrado en el campo, para cazar y desde el pasado miércoles, se realizan las tareas de búsqueda con policías, vecinos, bomberos y lugareños.. El rastreo se hizo con policías, bomberos, perros, drones y el helicóptero policial que sobrevoló la zona. Hasta el momento, la búsqueda no obtuvo resultados y se desconoce su paradero.En ese marco, María Inés Fabiani, la, pero en un momento no lo vieron más y tampoco regresó al lugar en el que se tenían que reunir”, recordó yLas tareas de búsqueda se reanudaron este lunes yy se sumaron baqueanos de la zona. Desde la policía de Villaguay, indicaron que, se confirmó.Por tal motivo, en la tarde de este lunes,y rastrillaje para encontrar a Enrique Fabiani.Cabe acotar que este domingo, se sumaron delegaciones de Bomberos de otras localidades., trabajaron las autoridades de la Departamental Villaguay, Comisaria Mojones Sus Primera, Sub Comisaria Mojones Sud Segunda, Comisaria Mojones Norte, Personal de Jefatura Departamental Villaguay, Personal de la Escuela de Agentes “Pedro F. Ramón Campbell” (Aspirantes a Agentes), Comisaria Villa Alcaraz, (La Paz), Personal de Bomberos Voluntarios de Alcaraz, Bovril, Hernandarias, Crespo, María Grande, Hasenkamp, Viale y Aldea Brasilera.