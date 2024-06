Entrerriano pide testigos y cámaras tras protagonizar grave accidente

Foto: El siniestro en Clark y 25 de Agosto Crédito: La Pirámide

Un conductor entrerriano resultó con heridas de consideración el viernes pasado en un accidente en calle Clark y 25 de Agosto de la ciudad de Concepción del Uruguay.



El conductor, que se encontraba manejando por la calle Dr. Clark, relató que al llegar a la esquina de 25 de Agosto, miró para asegurarse de que no viniera nadie. Sin embargo, al cruzar la calle y llegar a la mitad de la intersección, perdió la conciencia, despertando posteriormente en una ambulancia. Pasó la noche en el hospital debido a las lesiones sufridas en el accidente.



El conductor expresó su preocupación y cuestionó la imprudencia relacionada con el exceso de velocidad.



"Si hubiera llevado a alguien en el asiento del acompañante, probablemente habría muerto por el impacto", reflexionó.



Además, se preguntó si el hecho de haber sobrevivido fue cuestión de suerte o si todavía no era su momento de despedirse.



En un intento por entender mejor lo sucedido, el conductor solicita la colaboración de cualquier persona que tenga acceso a cámaras de seguridad en la zona del accidente. A pesar de haber preguntado a varias personas, hasta el momento no ha conseguido ningún video que pueda ofrecer una visión clara de lo ocurrido.



"Hoy cuento una historia que muchos no pudieron contar debido a la falta de responsabilidad y el exceso de velocidad al manejar»", concluyó el conductor en diálogo con La Pirámide.