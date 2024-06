Continúa la búsqueda del hombre que se perdió el martes cuando salió a cazar

Policiales Buscan a hombre de 74 años que lleva 40 horas perdido en campos de Villaguay

Foto: La zona de montes en la que se perdió Fabiani

Continúa la búsqueda de Enrique Héctor Fabiani, el hombre de 74 años que se extravió este martes en la zona rural de Alcaraz. Fuentes policiales indicaron que Fabiani se perdió en un campo que pertenece a la estancia “Don Antonio”, ubicada a la altura del kilómetro 104 de la ruta 127, departamento La Paz.cómo transcurren las tareas de búsqueda. “Él salió a cazar con amigos y mi hermano, pero en un momento no lo vieron más y tampoco regresó al lugar en el que se tenían que reunir. A las 16 del martes empezó la búsqueda, primero entre amigos y después se sumaron los lugareños, hasta altas horas de la noche. El miércoles se dio aviso a policías y bomberos, y a la búsqueda se sumaron perros de rastreo, drones y el helicóptero policial sobrevoló la zona”.“Hoy llegó otra dotación de bomberos con más perros y drones, pero hasta el momento no tenemos ninguna novedad”, lamentó la mujer en comunicación telefónica con“Policías, bomberos y lugareños están haciendo todo lo posible para colaborar en la búsqueda”, agradeció.La búsqueda de Fabiani continúa en la zona donde habría sido visto por última vez, el martes. “Mi papá iba solo y el hombre que lo vio, como estaba armado, le cerró la puerta; pero después pidió disculpas a la Policía porque no sabía que él estaba perdido”.“Mi papá tiene episodios en los que se desorienta y quizás no pudo expresarse ante esta persona que le explicó que era una propiedad privada y le cerró la puerta”, estimó María Inés. Y agregó: “Quizás se sintió más desorientado por estar solo porque siempre está rodeado de gente y nunca lo dejamos solo; no nos explicamos cómo se desprendió del grupo de cazadores”.Hasta el momento, se desconoce si Fabiani sigue en la zona en la que se extravió “porque las cámaras no lo registran, como si nunca hubiera cruzado un camino o una calle”. “Suponemos que sigue en el monte”, comentó su hija.De acuerdo a lo que explicó, Fabiani “no tenía ni agua ni comida porque en ese momento no salía a cazar, solo a reconocer la zona; por eso tenía el arma. Y al celular lo había dejado en un bolso”.Fabiani es oriundo de Santa Clara de Buena Vista (Santa Fe) y amigo de los dueños del campo al que fue a cazar.Enrique Héctor Fabiani, es de contextura física robusta, de 1,73 cm de altura, calvo, con barba y bigote y, tez blanca. Al momento de extraviarse, vestía con prendas de cazador camuflada, con un gorro camuflado sin visera, riñonera, botas de goma negra y portaba una escopeta calibre 20, de un solo caño.La solicitud de paradero, fue realizada por el hijo de Fabiani en la Comisaria de Villa Alcaraz, y se procedió a judicializar la misma, en la fiscalía de la ciudad de Villaguay, a cargo del Mauro Quirolo.