Exsoldado ucraniano que iba oculto en baúl: apelarán absolución de los imputados

En un operativo policial de control sobre la Ruta Nº12, en el puesto caminero de Paso Telégrafo, los uniformados detectaron que, el extranjero iba escondido en el baúl del auto. El destino de Viktor Melnyk, antes de ser descubierto en un control de la Policía de Entre Ríos, era Rosario.El caso llegó a los tribunales federales de la capital entrerriana y, el dueño de la armería más importante de Santa Fe. Clucellas, conducía el auto en el que llevaba al ucraniano en el baúl, cuando fue interceptado por la policía.El Chevrolet Corsa, conducido por Clucellas,, propietario del auto y de un complejo de cabañas en Corrientes, donde habían cargado al exsoldado ucraniano yEste miércoles, el juez federal Roberto López Arango, quienes fueron acusados de “, art 117 de la Ley Nº2581”.El magistradoEn el juicio, la Fiscalía mantuvo la acusación por el delito de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina, con el fin de obtener directa o indirectamente, un beneficio.Las defensas habían solicitado la absolución al esgrimir las versiones de cada uno de los acusados, quienes habían argumentado historias opuestas.En su decisión, el juez afirmó que “, hubiera facilitado la permanencia del ciudadano ucraniano en territorio argentino, solo lo ayudó a transitar el mismo por lo que, mal se puede hablar de permanencia”, sostuvo en la resolución.deben extenderse para resolver respecto de la imputación de Sopérez. Lógica pura: si no es delito típico la conducta reprochada a Clucelllas, tampoco encuadra la del supuesto coautor o consorte de causa", concluye el fallo absolutorio.En el comienzo de la causa, el juez federal, Leandro Ríos, dictó el procesamiento de Clucellas y Sopérez porEn tanto, en el juicio, los fiscales federales José Candiotti y Juan Podhainy, habían solicitado para el acusado“En los alegatos, sostuvimos esa postura y consideramos queEl Juez Federal, Roberto López Arango, “dictó el fallo y consideró que se los debía absolver”, dijo el fiscal y explicó la parte medular de la sentencia absolutoria. “Por un lado, el juez indicó que no estaba debidamente acreditado que los imputados supiesen que la persona que iba en el baúl del auto, era de nacionalidad extranjera”, dijo Candiotti.Además, Candiotti agregó que “por otro lado, el juez sostuvo que no estaba debidamente acreditado, un requisito del tipo penal, que es la permanencia en el país”, resaltó.“Desde Fiscalía,y tal como lo había mencionado el juez Federal Ríos; los imputados tenían conocimiento de que el ciudadano era extranjero. Además,ingresado al país, sin pasar por la Aduana”, explicó a Elonce.Entre los argumentos que mencionó el fiscal y que sostendrían la acusación a Clucellas y Sopérez, dijo que “uno de los imputados recordó quey relató que. Esto es un material probatorio que acreditaría el conocimiento que tenían sobre el origen del hombre que iba en el baúl del Corsa”, dijo Candiotti.“También nos parece quey luego viajaron. Por lo cual, solamente el delito cesa, en el momento de que esa permanencia es interrumpida, al descubrirse en un control policial, que el ucraniano viajaba en el baúl del auto”, argumentó el fiscal al dialogar con Elonce.“Vamos a ir a casación con estos argumentos, como lo hacemos cuando estamos desconformes con alguna resolución”, dijo y agregó que “lo importante, es que exista unaPor su parte, el fiscal federal, Juan Podhainy, también dialogó con Elonce y en su alocución, sostuvo que correspondería un veredicto de culpabilidad sobre “y nosotros, valoramos esta circunstancia como el contexto en el cual se dio el acontecimiento del ingreso irregular de un ciudadano extranjero, del cual,. Justamente, en esas cabañas, un mes después, hallaron casi media tonelada de marihuana. Por esta situación, esta persona (Sopérez) fue“Todo esto, sirvió de contexto para valorar la gravedad de los hechos, por tal motivo, creemos que el fallo, es contrario a la prueba producida y contiene, alguna valoración que no es correcta en el tipo penal”, consideró Podhainy y agregó que “por esas razones, vamos a ir a la Casación Penal”, concluyó el fiscal., era el dueño de la armeríay quien había sido demorado cuando llevaba al ucraniano en el baúl del auto del, quien era dueño del Chevrolet Corsa y del complejo de cabañas Don Quico, en Corrientes, donde, un mes después, en octubre de 2020, se secuestraron, por orden del juzgado federal Nº2 de San Martín (provincia de Buenos Aires),, entre ellas un subfusil calibre .22 réplica de un AK-74, una versión más moderna del clásico Kalashnikov AK-47.En el juicio, Clucellas declaró y dijo algo inesperado. En su nueva declaración dio otra versión de la original.En esa historia, bastante desopilante, incluyó que le había pedido al exsoldado ucraniano que se metiera en el baúl para que no lo vieran los policías que hacían controles en Paso Telégrafo . Cuando los agentes efectivamente lo pararon,En su nueva declaración, el dueño de la armería dijo que, en realidad,. Detalló que el ucraniano durmió en ese alojamiento. Es decir, se desdijo de su primera versión, ya no lo había levantado en la ruta cuando hacía dedo.Peronunca vio al ucraniano.El propio Viktor Melnyk, cuando llegó a Rosario,, que escondía la verdadera razón de su visita, que se sospecha tenía que ver con el narcotráfico., que había vencido el 31 de julio. También llevaba un carnet de conducir de España que había vencido el 17 de enero de 2022 y una extraña identificación como “teniente” de los “Reales Tercios de España, fechada el 15 de marzo de 2019.Ante los medios rosarinos el ucraniano admitió haber entrado a la Argentina de manera ilegal desde Paraguay. Y aseguró, a su vez, que tenía domicilio en la avenida Francia , en Rosario, donde vivía suUn medio local tituló en ese momento:el exsoldado ucraniano, que dijo que era representante de la empresa española Mora Water System, que se dedica a la potabilización del agua y que quiere instalarse en la región. Todo era una farsa., y la fantasiosa versión que había dado en Entre Ríos, comenzó a desenmascararse . Eso, ocurrió en Paraguay.y se lo considera conectado con una organización que tendría aceitados contactos políticos en ese país. Su historia quedó catalogada como algo inverosímil y extraño, y pasó a ser una noticia extravagante más, hasta que, en enero de 2022,, hijo del exdiputado guaraní Elvis Balbuena.Según la imputación del Ministerio Público de Paraguay, a la que accedió, a Melnyk le decían “Ruso” y “Putín”, aunque su pareja admitió, en diálogo con este diario, que había sido “custodio de magnates de Moscú”.con los compradores de la droga en Europa”, afirmaron los investigadores en Paraguay.