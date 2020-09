"No es un sicario", asegura defensor del ucraniano que viajaba en baúl de auto

Policiales La historia del exsoldado ucraniano que viajaba por Entre Ríos en baúl de auto

Claudio Berón, el abogado del ucraniano Viktor Melnyk -quien fue detenido el jueves 3 de septiembre en el puesto caminero Paso Telégrafo de la Ruta Nacional N° 12 tras ser hallado en el baúl de un auto en el que pretendía ingresar a Entre Ríos-, desmintió que su defendido sea "un sicario que iba a Rosario para matar a alguien, como se dijo" y brindó su versión de los hechos.El letrado sostuvo que Melnyk "estaba desesperado por llegar a Rosario para casarse antes de que naciera su hija" porque esa "es la costumbre" en Ucrania. Dijo que ingresó a la Argentina de manera ilegal desde Paraguay "con otros 10.000 paraguayos y bolivianos que cruzan la frontera para cobrar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)" y que pagó un remís que lo trasladó sin mayores problemas desde Misiones, pasando por Corrientes hasta el límite con Entre Ríos. Afirmó que allí, "en la ruta", conoció al empresario santafesino Juan José Clucellas -quien conducía el Chevrolet Corsa en cuyo baúl iba escondido el ucraniano- y que éste aceptó trasladarlo a cambio de dinero.A la causa que busca esclarecer la situación, y en el marco de la cual Melnyk permanece detenido y aislado en la alcaidía contravencional de la comisaría quinta de la capital entrerriana, la lleva el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos.Ante la consulta sobre cómo llegó a la Argentina en pleno cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus y con qué intenciones, su abogado aseguró que el cruce fue relativamente sencillo, que el hombre es sólo un padre que iba al encuentro de su pareja, Romina Giusti, y su hija por nacer; y que los contrapuntos de esta versión están "todos comprobados" con documentación respaldatoria que ha sido presentada en el marco de la investigación."Él estaba en Paraguay. Con la mujer se conocieron acá en Argentina y hace tiempo que están juntos. Si bien en todas las notas dicen que es indocumentado, tiene pasaporte ucraniano. Como estaban cerradas las fronteras, se quedó en Paraguay viendo si se podía pasar. Venía para acá porque justamente la mujer estaba embarazada y la idea era casarse por la creencia que tienen ellos, de que deben casarse antes de tener un hijo. Pero lo agarró la pandemia y se quedó en Paraguay. La mujer se vino a Rosario, porque ellos estaban en Buenos Aires. Se vino a Rosario a la casa de la madre de ella hasta que pudieran instalarse. Y al tipo no le quedó otra que largarse, porque ya estaba por tener la mujer, estaba en los últimos días. Y lo encontraron en el baúl en Paso Telégrafo, que se metió más que nada por el tema de los controles, para que no fueran a demorarlo más porque venía medio apurado. Pero es mentira mucho de lo que se dice: él perteneció a las fuerzas militares de Ucrania pero hace muchos años. Tiene 47 y eso fue 20 años atrás", detalló Berón.Y continuó: "Tiene una residencia en España, vivió muchos años allá, como 18. Vivió en Marbella, en Madrid. Él en realidad es un empresario de buen poder adquisitivo. Tiene maquinarias que convierten agua de mar en agua potable. Lo importante es que su historia es real: porque cuando él declaró en la primera oportunidad dio todos estos datos que después se corroboraron con la información que yo acompañé. Nació la bebé ese mismo día a la noche y al juez se le acompañó el acta de nacimiento, el documento de la pareja, una chica llamada Romina Guisti. Está todo corroborado, el tema es que agarran para el lado de hasta como que era un sicario que venía a matar a alguien a Rosario y nada que ver. Él tiene realmente su pareja y su hija, que son hechos comprobables.El defensor del ucraniano aseguró que el hombre aun no conoció a su hija porque está en la Alcaidía Contravencional de la comisaría quinta de Paraná. "El juez lo tiene en espera hasta que averigüe si no tiene ningún antecedente, y después tiene un plazo en el que tiene que resolver la situación procesal, que será el viernes que viene, y después disponer su libertad, seguramente. No queda otra porque no cometió ningún delito grave", explicó.Según el abogado, el juez dispuso su detención como una medida de prevención ante la pandemia de coronavirus, dado que Melnyk provenía de Paraguay. De acuerdo a lo que comentó, se realizará una requisa vehicular en La Paz para poder dar con el pasaporte, que él asegura que está en la guantera del auto, para agilizar la identificación.Berón sostiene que según las fotos del pasaporte que le envió la esposa de su defendido, éste tiene vigencia hasta el año 2029.El letrado sostuvo además que Melnyk no conocía a quien lo traslada en el baúl del auto. Habría pagado un remis hasta un cruce -que no supo precisar- entre Corrientes y Entre Ríos. "El remisero, que lo venía trayendo desde Misiones, no se animó a pasar para el lado de Entre Ríos y entonces lo dejó ahí en ese paraje. Ahí dio con este hombre. Como tenía dinero, le pidió a distintos camioneros que lo trajeran, desesperado, explicando la situación de la mujer que lo venía llamando y le decía que había roto bolsa, que estaba internada y ya estaba por tener; hasta que dio con este hombre que accedió a traerlo. Llegando a Paso Telégrafo, famoso por ser donde siempre dan con droga y con todo, este hombre se asustó porque llevaba a un extranjero y le dijo que se metiera en el baúl para pasar ese control, y ahí fue cuando lo encontraron, que si hubiera ido sentado al lado no pasaba nada", detalló.Ante la insistencia sobre cómo es que el extranjero pasó de Paraguay a Misiones, Berón aseguró: "Él pasó desde Paraguay con otras 10 mil personas, que esa es otra cuestión. Me dijo: `Doctor, eran como 10 mil bolivianos y paraguayos que están pasando a cobrar el IFE, a cobrar esto y aquello´, que ya son cosas de política. Dice que los cruzaron en unos tipos de barquitos. No sé cómo es la cosa en la frontera, pero si has visto videos, la cruzan hasta caminando a veces".Para el abogado, su defendido "es un hombre de mucho poder adquisitivo, tiene mucho dinero. Y él venía más que nada a radicarse acá, a casarse con esta chica y a invertir en esas empresas. Obviamente que violó la cuarentena, pero violar la cuarentena es un delito menor, de 6 meses a dos años". Al remarcar que el ucraniano "tendría que estar excarcelado", reconoció el trabajo del juez "que quiere corroborar que sea una persona que no tenga ningún antecedente, que no esté buscado por la Interpol, etcétera. Eso es todo lo que está tramitando".Berón comentó que vio en medios nacionales que lo tildaban de "sicario", pero de acuerdo a lo que remarcó, la esposa de su defendido "se llama Romina Guisti, alquilan un departamento en Avenida Francia de Rosario, tiene un contrato temporario de tres meses hasta poder irse a Buenos Aires, y vino a conocer a la hija".El abogado remarcó que comprobó tales declaraciones con pruebas: acta de nacimiento, contrato de alquiler temporario, el documento de Romina Guisti. "Por ahí es medio raro que haya venido en el baúl, pero la historia es real", insistió.De acuerdo a lo que detalló asu defendido "estando en Paraguay se puso en contacto con Migraciones de Rosario porque quería contratar un vuelo privado para llegar directamente a Rosario y no lo habilitaron. Es decir que tiene poder adquisitivo para poder hacerlo"."Cuando se decretó la cuarentena en Paraguay. Estaba esperando ahí para poder venirse y ya empezar los trámites de residencia, todo lo cual ahora con la hija se le facilita, porque más allá de que el juez disponga lo que disponga, la gente de Migraciones lo va a intimar y le va a dar una residencia provisoria", detalló al dar cuenta que Migraciones le dará una residencia provisoria y tiene un plazo para hacer la residencia permanente, porque ahora que él tiene una hija en Argentina, "le corresponde la permanente".Berón entiende que Melnyk pronto quedará libre, aunque eso depende de qué imputación le realice el juez Leandro Ríos en base a su investigación del caso. "Él sólo desea recuperar su libertad para poder conocer a su hija e inscribirla con su apellido" cerró el abogado del ucraniano.