Robo de remedios al San Martín: empleados de droguería deberán dar explicaciones

Mientras transcurre la instancia de la Investigación Penal Preparatoria por el, el asesor legal del encargado y un empleado de la droguería vinculada a la causa, brindó precisiones asobre la situación procesal de sus representados.El abogado Claudio Berón confirmó aque representa ay aclaró que “todavía no están imputados, sino involucrados en la causa y con designación de abogados”.El letrado se mostró a la espera de que estas personas declaren ante ely den su versión de los hechos, por lo cual, se reservó los nombres “porque no están imputados en la causa y debe resguardarse su identidad”.“Vamos a aportar toda la información necesaria para que puedan explicar a Fiscalía”, prometió Berón.El abogado estimó que la causa se investigará como “porque se trata de un fraude a la Administración Pública”, pero Fiscalía está ultimando detalles para realizar una imputación formal y las penas dependerán de la calificación legal.“Será una cuestión de política criminal porque, en comparación, los casos por narcomenudeo tienen penas muy elevadas mientras que, en las causas por una defraudación millonaria a la Administración pública, las condenas son más cortas”, apuntó Berón y disparó: “Será tarea de los legisladores”.El letrado evaluó que la causa es “muy compleja” y su resolución demandará un tiempo porque “Fiscalía deberá analizar documentación, teléfonos y dispositivos electrónicos”.Se recodará que efectivos de la Dirección de Toxicología, bajo la coordinación del fiscal Santiajo Alfieri, concretaron el martes 21 de mayo dos allanamientos, requisas vehiculares y personales, la cuales fueron solicitadas a la Jueza de Garantías N° 7 Dra. Carola Bacaluzzo. El pedido fue en pos de tareas investigativas que se realizaron a lo largo de un mes, por parte de personal de Toxicología y de las sospechas y conductas deUno de los allanamientos fue concretado en el hospital San Martín, más precisamente en la farmacia, donde se pudo detectar que tres empleados realizaban maniobras indebidas con lo que respecta a los insumos, medicamentos y otros elementos. En el lugar, estas tres personas fueron requisadas y se les secuestraron los teléfonos celulares y documentación de interés. Además, a uno de ellos se le encontró y secuestró entre sus pertenencias una bolsa con marihuana., en la cual se presume revendían los elementos retirados del hospital. Tras el registro del depósito, se logró el secuestro de medicamentos que estarían relacionados a las faltantes de la farmacia del San Martín, anotaciones, equipos tecnológicos y de telefonía celular. Asimismo, se identificaron a las personas presentes en el lugar.El juez dispuso el secuestro de los elementos que tengan, como así también medicamentos en caja que no puedan acreditar su procedencia.Respecto a los empleados del hospital, todos quedaron supeditados a la causa por el supuesto delito de Peculado. Y según la disposición de la dirección del hospital San Martín, fueron trasladados a otros servicios del nosocomio, con lo cual, “seguirán concurriendo al hospital y cumpliendo con el horario laboral”.