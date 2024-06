Voraz incendio en granja avícola causó considerables pérdidas económicas

En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 12:50 horas, vecinos alertaron a la Policía de un incendio en una granja avícola en Colonia Número 2. La alarma fue dada precisamente por un trabajador de una granja vecina a la siniestrada que mientras se disponía a colocar alimento a los pollos en el último galpón observó una columna de humo procedente de una de las estructuras y de inmediato alertó a los Bomberos y a la Policía, lo que no tardaron en llegar. Según las primeras deducciones, el incendio se originó en una de las campanas de calefacción para los pollos, que apenas tenían cinco días de nacidos.

No obstante la rápida respuesta de las autoridades y los servicios de emergencia, el incidente resultó en daños significativos en el galpón afectado y la asfixia de varias aves debido al humo. No se reportaron daños personales, pero las pérdidas materiales y la afectación a los animales representan un golpe considerable para la granja.