Familiares de alumna entraron a la escuela para golpear a estudiantes: video

? PARECE UNA CÁRCEL, ES UN COLEGIO

- Se metieron en la escuela y se mataron a trompadas mientras los alumnos estaban en las aulas

Se metieron en la escuela y se mataron a trompadas mientras los alumnos estaban en las aulas

Pasó en la escuela 80 de Moreno — June 4, 2024

Varios familiares de una alumna de un colegio de Moreno entraron por los techos de la institución para sorprender y atacar a otros estudiantes. El hecho ocurrió en la Escuela N°80 de La Reja, en Moreno, Buenos Aires.El insólito y violento episodio fue grabado por otros estudiantes que lograron capturar el momento exacto en que este grupo de personas saltaron las rejas, subieron a los techos y entraron por el patio del secundario.Tal como se ve en las imágenes, la situación causó pánico entre los alumnos y tanto maestras como preceptoras tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores. Sin embargo, todo se tornó aún más caótico y difícil de controlar cuando los agresores lograron pasar la puerta principal.Según detalló Paula, la madre de uno de los alumnos agredidos, “todo habría comenzado por una chica”. “Esta chica dijo que mi hijo le pegó y le robó una cadenita y ahí se sumaron los tíos, primos, todo de esta chica”, explicó.“Esta familia entró a atacarlo a mi hijo directamente”, contó Paula y agregó: “Toda gente grande de 50, 30 años. Yo estaba en la dirección justo, sujetando la puerta y ellos intentaban empujarla para entrar. Como no pudieron, dieron la vuelta y fueron por la ventana. Agarraron las mesas y empezaron a romper todos los vidrios”.“A todo esto hubo una estudiante con la nariz lastimada, otra con la mano lastimada, mi hijo golpeado y a otro chico lo revolearon contra un árbol”, detalló.El feroz ataque terminó cuando los agresores escucharon la llegada del patrullero y se dieron a la fuga. El hecho es investigado por la UFI N°5 de Moreno, bajo la carátula de lesiones leves y daños.De esta forma, Paula indicó: “Hace tiempo venimos pidiendo una patrulla que controle los alrededores del colegio, ya que no es la primera vez que se dan este tipo de ataques”.