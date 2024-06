Piden “pena máxima” para padre y abuelo acusados de abusar sexualmente de menor

Los hechos ocurrieron hace dos años en la ciudad de La Paz.

Familiares y allegados de víctima de abuso sexual renovaron pedido de justicia y exigieron que se la causa se resuelva mediante el proceso de Juicio por Jurados. Se trata de un caso de abuso sexual, por el cual están acusados el padre y abuelo de la víctima.Al respecto, el abogado defensor de la víctima, Carlos Reggiardo, expresó aque “la víctima es un menor que tenía sus padres separados: vivía con su mamá en Santa Elena y los fines de semana debía visitar a su padre en La Paz, según lo acordado por el Régimen de Visitas”.En este sentido, el letrado informó que los acusados de a haber abusado sexualmente al niño son “el padre y el abuelo paterno. Los hechos ocurrieron cuando el menor tenía cuatro años”.Al ser consultado por el proceso judicial, Reggiardo, sostuvo que “es una lucha porque desde el Ministerio Público Fiscal se le dijo a la madre de la víctima que debía denunciar el abuso simple, para que no se tenga que pasar a un Juicio por Jurados, y se resuelva a través de un juez técnico, pero nosotros creemos que con los hechos gravemente ultrajantes y se puede encasillar en un delito entre 8y 20 años de pena”.Acto seguido, señaló que “queremos que en un juicio por jurados se pueda saber el grado de responsabilidad y se condene a los responsables”.El abogado destacó que “l”. Sostuvo que cuando la “víctima pudo poner en palabras lo ocurrido, primero le contó a la abuela. Pedimos medidas para que se condene con el máximo de pena y debe ser juzgado por un juicio por jurados”, sostuvo.Además, señaló que los dos imputados no se presentaron en la audiencia y ahora requerimos que se fijen reglas de conducta”.Poe otro lado, Reggiardo agregó que “el padre del menor se mudó a la provincia de Río Negro y es por ello que queremos que se tomen medidas”. Asimismo, señaló que “el abuelo de la víctima es policía retirado y hoy se resolvió que la causa vuelva a La Paz y se realice un juicio justo”.En tanto, una profesional en asistencia de la víctima, Elena González, mencionó que “uno de los acusados, el abuelo de la víctima, es un policía retirado que tiene mucho contacto con la gente y nadie hubiera imaginado que iba a abusar de su propio nieto”.“El niño declaró en cámara Gesell y se constató lo que le pasó, hace tres años que esperamos esto”, dijo al sostener el padre de la víctima no le aporta ni la cuota alimentaria.