Conductor volcó su auto esta madrugada en Concepción del Uruguay

El conductor de un automóvil Fiat Palio perdió el control del rodado y terminó volcando el vehículo sobre su lateral derecho; ocurrió a las 4.10 de este martes en la intersección de las calles Millán y Rubinsky, en Concepción del Uruguay.



Según la información recabada, un hombre de 40 años, domiciliado en Maipú 1109, circulaba por calle Millán en dirección sur-norte a bordo de su automóvil Fiat Palio. En un momento, al llegar a la intersección con la calle Rubinsky, perdió el control de su vehículo, el cual terminó volcando sobre su lateral derecho.



Afortunadamente, el siniestro no dejó lesionados. El hombre fue examinado en el lugar por personal del servicio de emergencias Vida, quienes confirmaron que no presentaba heridas y por lo tanto no requería ser trasladado a un centro asistencial.



Sin embargo, el vehículo sufrió daños considerables producto del vuelco. Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de tránsito para asistir en el procedimiento correspondiente. (Fuente y foto: La Pirámide)