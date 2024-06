Intentó salir del país con 30 tortugas y 20 aves silvestres escondidas en auto

El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad argentina. En su interior descubrieron que llevaba animales acondicionados y escondidos para no ser detectados, detrás del respaldo del asiento y en la rueda auxiliar.



Se estima que se trata de 30 tortugas y 20 aves para posible comercialización que, de acuerdo a la normativa vigente, se encuentra prohibido.



El tráfico de fauna silvestre, tanto en Argentina como en Uruguay, es el principal causante de pérdida de biodiversidad. Las principales especies víctimas del contrabando son las aves y los reptiles, encontrándose varios de ellos al borde de la extinción, consignó el medio El Telégrafo.



Cardenal, federal, loro hablador y tucán encabezan la lista de las aves más traficadas y de los reptiles, las tortugas son las más comercializadas. De allí surgen las campañas de concientización en ambos países donde se exhorta a la población a no adquirir animales silvestres como mascotas, para no incentivar esta red de crimen organizado que hace peligrar la diversidad biológica de los territorios.



Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía de 2do. Turno quien dispuso que se incautaran los animales y el vehículo; entrega de los animales al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la detención del indagado y traslado a Investigaciones de la policía de Salto. Fuente: Diario Río Uruguay