Nahir Galarza denunció otra vez a Gabriel Cartaña por "daños y prejuicios"

Foto: Nahir Galarza y Gabriel Cartaña. Crédito: C5N

La joven Nahir Galarza, quien está presa por el asesinato de Fernando Pastorizzo, denunció a Gabriel Cartañá por “daños y perjuicios”. Esto se dio en medio del revuelo de la biopic que se estrenó los últimos días. El caso volvió a tomar trascendencia y apareció una nueva denuncia.



Sucede que Nahir contó que en 2018, el psicólogo, quien es actualmente el panelista de Bendita, le ofreció hacerle una serie de pericias psicológicas. A lo que la joven aceptó y lo realizaron. Pero Galarza asegura que incumplió el secreto profesional ¿por qué?



Sucede que el analista difundió los resultados de los estudios a la prensa sin el consentimiento de ella. Desde ese momento, se hizo la denuncia. En el libro de Nahir, ella aclara perfecto: “Menos mal que no me abrí con él, para mí solo era un viejo baboso que decía las mismas boludeces que en Bendita TV”.



Fue entonces que el abogado de él llamado Horacio Dargainz explicó: “La decisión fue demandar en forma penal y civil para que ninguna otra mujer adolescente deba pasar por una vejación tal a su intimidad”



La causa avanza. Nahir Galarza C/ Cartañá Borlenghi Gabriel S/Daños y Perjuicios”. La causa se encuentra en el Juzgado Civil N° 80 a cargo del juez, Dr. Eugenio Labeu. Fuente: C5N