Detuvieron a seis menores de edad por robar en un comercio: video

ROBO A LOCAL DE INDUMENTARIA EN LA PLATA:

Un grupo de jóvenes delincuentes irrumpió a patadas en un local de indumentaria ubicado en calles 46, entre7 y 8 en #laplata, para robar mercadería. Este suceso ha generado gran indignación entre los comerciantes de la zona. pic.twitter.com/XMCktxpzyL — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) June 1, 2024

Un niño de 9 años fue detenido hoy junto a otros cinco menores de edad por robar en un comercio de indumentaria en el centro de la ciudad de La Plata. El insólito hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana y quedó registrado por una cámara de seguridad del local ubicado en la calle 46, entre 7 y 8.Las autoridades advirtieron la situación cuando el personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) platense descubrió al grupo de chicos en pleno robo.Tras el aviso, efectivos del Grupo Táctico Operativo y del Comando Patrullas se dirigieron al lugar de inmediato. Para entonces, los seis menores se habían fugado en distintas direcciones después de cometer el delito. No obstante, fueron atrapados.Lo más llamativo del incidente es la edad de uno de los detenidos: identificado como D.A., tiene solo 9 años. Pero el resto del grupo tampoco supera los 16 años. Entre los involucrados, hay dos niños de 13 años, otros dos adolescentes de 15 y el mayor, un año más grande.La carátula del caso es “tentativa de robo agravado por su comisión en poblado y banda”. Luego de aprehenderlos, los oficiales incautaron los elementos robados del local “Vándalo”, ninguno de valor significativo: tres remeras, un buzo, ocho camperas, dos chalecos y una gorra visera.Además, se evidenciaron daños en el vidriado y enrejado del comercio. Es que, para acceder al interior, los menores destrozaron a patadas la malla metálica de seguridad del lado de la vereda.En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y el Juzgado de Garantías N°1 del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. La fiscalía La fiscalía dispuso la libertad de los aprehendidos, para ser entregados a sus padres o, en caso de no poder ubicarlos, al personal de Niñez.