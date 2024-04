Sobreseyeron al tío paterno que Nahir Galarza había denunciado por abuso sexual

. La joven de 25 años, condenada a cadena perpetua por el crimen de su ex pareja Fernando Pastorizzo, había denunciado por videoconferencia, ante la Unidad Fiscal de Gualeguaychú a un tío paterno por una presunta agresión sexual cometida durante su infancia., señaló que se trataba de una persona jubilada de la fuerza policial, pero no profundizó en las características del delito.. La entrevista versó únicamente sobre el presunto abuso sexual infantil antes mencionado”, explicó en aquel momento el fiscal de turno -Mauricio Guerrero- a. En los Tribunales de Gualeguaychú, el fiscal de turno, Mauricio Guerrero, recepcionó la declaración testimonial y en los días posteriores,Cabe recordar que días previos a la denuncia de Galarza por abuso sexual infantil, la Justicia entrerriana había desestimado “in límine” aquella en la que Nahir sostenía quey estar a espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el recurso de queja presentado por la defensa de la denunciante”, señalaba la resolución.Tiempo después de aquella testimonial de Galarza, el fiscal Mauricio Guerrero fue trasladado a otra jurisdicción, por lo que la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), quedó a cargo de otro fiscal, el Dr. Jorge Gutierrez.Fuentes judiciales confirmaron aque, además de recibir la declaración como imputado de la persona denunciada por Galarza, ""."Los resultados de estas pericias, no mostraron coincidencia con los hechos denunciados por Galarza. Con las conclusiones enviadas a la Fiscalía, se elevó la situación al juez de Garantías de turno, quien, suspendiendo así el proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia", concluyeron.La medida fue dispuesta por el Juez de Garantías N°1, Tobías Podestá, ante el pedido de la Fiscalía, luego de recibir las conclusiones periciales realizadas en Paraná. Fuente: (Radio2820)