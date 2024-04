Con la difusión del tráiler, se confirmó el estreno de "Nahir"

"Nahir" es un thriller y drama de ficción, basado en la historia de Nahir Galarza, quien se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en recibir una sentencia de cadena perpetua en Argentina, acusada del asesinato de su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú.El universo del streaming se prepara para sumergirse en uno de los casos más resonantes y debatidos de la crónica policial argentina con el lanzamiento de Nahir, un thriller dramático de Amazon Original. La obra ficcionada, inspirada en el trágico suceso que llevó a la joven Nahir Galarza a ser la mujer más joven en recibir una condena a prisión perpetua en Argentina, promete ser un recorrido por las diversas aristas de la historia que capturó la atención del país y de la prensa internacional.En 2018, la historia de Galarza, quien fue hallada culpable del asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, sacudió a la sociedad argentina, no solo por la juventud de la protagonista, sino también por las complejidades emocionales y judiciales que la envolvieron.La película, que será distribuida por Prime Video se espera que arroje luz sobre los hechos desde una perspectiva multicapa, intentando no solo seguir el informe policial sino también explorar las relaciones tóxicas que, según los creadores de la cinta, terminaron en la fatídica tragedia. “Es un proyecto apasionante en el que trabajamos durante cuatro años y que implicó una investigación profunda”, expresó Lucas Jinkis, productor y cerebro detrás del concepto de Nahir. Con estas palabras, el equipo detrás del filme deja entrever la profundidad y el respeto con el que abordaron este delicado asunto.Lo parecido de los personajes son sorprendentes.

Valentina Zenere asume el desafiante rol de Nahir Galarza, interpretando a una joven que ve su vida desmoronarse bajo el peso de acusaciones mortales. La elección de Zenere, conocida por su trabajo en producciones exitosas como Élite y Soy Luna, promete llevar una profundidad y complejidad emocional al personaje principal, sumergiendo a los espectadores en la tormentosa realidad de Galarza. El elenco se completa con Mónica Antonopulos (Vidas Robadas, Muerte en Buenos Aires), César Bordón (Luis Miguel, la Serie, Algo Incorrecto) como los padres de Nahir, Nacho Gadano (Diario de un Gigoló, Violetta) y Simón Hempe (Entrelazados, Go! Vive a Tu Manera) como Fernando.La dirección de Hernán Guerschuny y el guion de Sofía Wilhelmi, junto al apoyo de Zeppelin Studio en la producción, buscan garantizar que Nahir sea una obra de arte cinematográfica que equilibre con habilidad entretenimiento y reflexión crítica. Guerschuny, un director con una notable capacidad para narrar historias profundas, aplica su visión única al transformar este guion en una experiencia cinematográfica envolvente.El elenco se completa con nombres de renombre como Mónica Antonopulos, César Bordón, Nacho Gadano y Simón Hempe, quienes aportan su talento y experiencia para dar vida a los personajes secundarios que orbitan alrededor del trágico universo de Galarza. Este conjunto de actores promete elevar el nivel de la producción, asegurando que cada aspecto de la historia se cuente con la intensidad y el detalle que merece.Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua en junio de 2018 por el asesinato de Fernando Pastorizzo, su novio, ocurrido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina. Según la investigación, Galarza disparó dos veces contra Pastorizzo utilizando una pistola perteneciente a su padre, quien era policía.El caso cobró gran notoriedad en los medios por la juventud de los implicados y la brutalidad del crimen. Galarza, que tenía 19 años en el momento del homicidio, fue la primera mujer menor de 20 años condenada a prisión perpetua en Argentina. La defensa de Galarza intentó, sin éxito, argumentar que había existido violencia de género en la relación y que el acto fue en defensa propia.Desde Prime Video, Francisco Morales, líder de estrategia de contenido y adquisiciones de Prime Video Latinoamérica, afirmó: “Estamos comprometidos a difundir las voces de los narradores de historias de la región y, a la vez, sorprender y deleitar a nuestros clientes”. Estas palabras reflejan el firme propósito del gigante del streaming de traer a su audiencia global historias que resuenan por su autenticidad e impacto emocional, y Nahir se perfila como un claro ejemplo de esta misión.Aunque el filme promete sumergir a los espectadores en las turbias aguas de este caso judicial, lo cierto es que cada giro narrativo estará matizado por el profundo estudio de los personajes y sus motivaciones, explorando no solo el hecho delictivo sino también el contexto social y personal que condujo a un desenlace tan trágico.La adaptación promete ser un punto de encuentro entre el arte cinematográfico y la realidad, donde el espectador será invitado no solo a ser testigo sino también a reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones humanas y sus potenciales oscuros desenlaces.