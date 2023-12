A 6 años del crimen de Pastorizzo, Nahir Galarza espera resolución de la Corte

El homicidio de Fernando Pastorizzo

Se cumplen este viernes seis años del crimen de Fernando Pastorizzo. Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por matarlo de varios disparos, aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un recurso para que la sentencia sea revisada con perspectiva de género tras denunciar hace dos años que el crimen lo cometió su padre policía, mientras que su abogada cree que el hombre acusado quiere que el máximo tribunal del país rechace el planteo para que su hija sea internada en un neuropsiquiátrico y permanezca 20 años encerrada.“Hoy Nair esta medicada psiquiátricamente y tratada psicológicamente” en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, dijo ala abogada Raquel Hermida Leyenda, quien aguarda que la Corte Suprema resuelva un recurso de queja y que el fallo que condenó a la joven a la máxima pena que establece el Código Penal sea anulado.Esta estrategia se enmarca en la última vía de apelación que tiene Galarza, actualmente de 25 años, para revertir la condena, luego de que el 20 de octubre del 2021 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara un recurso extraordinario federal para que la condena sea revisada.En ese sentido, la abogada denunció al padre de Nahir, Marcelo Galarza, y criticó a su colega José Ostolaza, otro de los abogados que representa en Entre Ríos a la condenada, porque considera que “armaron todo para no llegar a la Corte Suprema, porque ellos querían jugar con la internación de Nahir y sacarla a los 20 años más o menos de prisión”.“Ellos no quieren que la causa se dirima en la Corte porque no quieren sacarla de Entre Ríos, donde el padre de Nahir cumplía la función de inteligencia policial. Están esperando eso y ellos quieren perder en la Corte para internar a Nahir en un psiquiátrico a la brevedad”, aseguró la letrada.A raíz de ello, Hermida Leyenda manifestó que se comunicó telefónicamente con Nahir en las últimas semanas y que la joven le expresó su preocupación acerca de una posible internación futura en un centro de salud mental.“La cuestión psiquiátrica de Nahir la ubica en una enfermedad neuropsiquiátrica que fue evolucionando con los años. Es que ella tuvo brote a los 16 años tras una denuncia que hace por un abuso que la tuvo como víctima”, relató la letrada, quien agregó que la joven “hoy esta medicada psiquiátricamente y tratada psicológicamente”.El homicidio de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017. Su cuerpo fue hallado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida.En una segunda declaración reconoció que había matado a su novio con el arma de su padre policía pero que había sido de manera "accidental".El caso causó gran conmoción en todo el país y fue seguido con atención por gran parte de la sociedad.De hecho, el 4 de julio pasado la plataforma de streaming Amazon Prime Video difundió en sus redes sociales un breve adelanto en video de lo que será la película acerca de la historia de Nahir, mientras que otra plataforma (Paramount+) tiene previsto una serie documental que se estrenará en las próximas semanas.La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.Sin embargo, el 7 de enero del 2022 la joven denunció a su propio padre como autor del homicidio, reveló que un familiar abusó de ella cuando era menor de edad y que su madre era víctima de violencia de género por parte de Marcelo Galarza.Tres días más tarde, la fiscalía de Gualeguaychú desestimó la denuncia al considerar que ese homicidio por el que fue condenada a prisión perpetua ya fue analizado y tratado "en juicio oral y público, y confirmado en diversas instancias superiores" que "arrojaron un grado de certeza" en el hecho.Por otra parte, a fines del 2021, los padres de Nahir decidieron separarse y a partir de esa decisión surgieron todas las denuncias, entre ellas una de su madre, Yamina Kroh, contra el padre de Nahir por violencia de género, y por la que recibió una medida de protección perimetral y botón de pánico.