Niño muerto en freezer; la madre reveló un dato clave y apuntó contra un tío

Policiales Se conocieron los primeros datos de la autopsia de chico que murió en freezer

”. Con estas palabras Belén Zaccaro sembró dudas sobre la causa de la muerte de Thiago, el niño de 13 años que apareció encerrado en un freezer el pasado miércoles 20 de marzo en su casa de barrio Panamericano en la Ciudad de Córdoba.Este martes ella y la abuela de la víctima dieron detalles de la tragedia y adelantaron que pidieron que la Justicia investigue al tío abuelo del menor. “Ya había agredido a Thiago cuando tenía tres años”, indicó la mayor de las mujeres. “Estaba obsesionado con mi madre, le decía que era una mala madre, pero yo qué me iba a imaginar. A Thiago no lo quería”, agregó.”, sumó por su parte la abuela.Además, aclararon que el supuesto implicado no vivía con ellos sino que acababa de volver de España y estaba de visita.La abuela de la víctima, quien fue la primera en encontrar al nene, recordó que aquella fatídica noche se dirigió a la cocina cerca de la medianoche porque pensó que alguien había dejado el aire acondicionado prendido.. Estaba desconectado desde las fiestas”, contó. Lo desenchufó de inmediato y después prendió la luz.Cuando pudo ver, dio con algo que por ahora es inexplicable. Arriba del electrodoméstico estaba la mochila Thiago y una manta, prolijamente ubicados. En ese momento la mujer tuvo una corazonada, abrió la puerta y encontró al menor. En esta parte de su relato insistió en que estaba sentado, “muy acomodado”. (El Doce)