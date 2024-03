Muerte de chico en el freezer: el triste antecedente de los primitos en Córdoba

Policiales Se descompuso y murió bisabuela de chico fallecido tras ser hallado en freezer

Una tragedia tras otra se vivió este miércoles en una vivienda de barrio Panamericano de Córdoba. En la madrugada encontraron muerto a un adolescente de 13 años adentro de un freezer. Apenas ocho horas después, la bisabuela se descompensó y falleció. Los investigadores intentan determinar las circunstancias en las que ocurrió el lamentable desenlace que conmocionó a la ciudad.En llanto, Belén, la mamá de la víctima, contó detalles del horror y reveló el último ruego de su hijo cuando era trasladado al Hospital Infantil: “Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”.El conmovedor hecho que enlutó a toda una familia en la ciudad de Córdoba trajo a la memoria un episodio dramático que se vivió en Río Cuarto en 1994. Se trata del hecho de dos primitos de 4 años que fueron encontrados en el interior de una heladera comercial abandonada en un sitio de barrio Quintitas Golf.Se trató de un caso con características parecidas donde aparecieron dos criaturas adentro de esas viejas heladeras de cuatro puertas en una barriada muy populosa de Río Cuarto y aparentemente habían estado jugando a las escondidas, se encerraron en la heladera, nadie los escuchó, no pudieron salir y murieron asfixiados, se informó.Tras el hallazgo de los cuerpos de Ezequiel Noriega y Gastón Oviedo, el por entonces juez de instrucción, Eduardo César Bustamante, dijo que en una primera instancia, el forense Guillermo Mazzuchelli “confirma que efectivamente dado el rigor mortis que presentaban los cadáveres de la víctima estas habrían permanecido en el recinto del gabinete de la heladera no menos de 48 horas”.“Es decir que esa conclusión del forense descartaría cualquier otro tipo de hipótesis”, había remarcado el funcionario judicial que entendía en la causa. Y ante la consulta por las versiones de que los primitos hayan sido víctimas de una mafia o de un crimen organizado, manifestó: “De ninguna manera he tenido conocimiento de que hubo intervención de mafia. No descarto nada, simplemente conjeturo en base a los datos precisos y ciertos que tengo a disposición en este momento”.En ese sentido, Bustamanete reforzó en la teoría de una travesura infantil con final trágico: “Esa es una hipótesis con la que se puede trabajar, es una conjetura válida. Es más razonable pensar eso que pensar que ha sido un ajuste de cuentas”.Por su parte, el forense no pudo afirmar que los nenes hayan muerto en el interior de la heladera. Pero sí afirmó: “Lo que puedo decir es que estos dos niños llevaban más de 48 horas muertos, quizás más de 48 horas dentro de esa heladera, sin signos de violencia física pero la verdadera causa de muerte no la podría decir”.Mientras avanzaba la investigación, Efraín Oviedo, papá de uno de los nenes fallecidos, prometió vengarse de la muerte de su hijo, insistió en que no fue accidental y lanzó duras acusaciones contra el juez Bustamante. Había declarado desde la cárcel donde cumplía una condena por robo y resistencia a la autoridad. “Él trata de cerrar la causa por asfixia y mi hijo fue asesinado”, sentenció. (El Doce)