Se conocieron los primeros datos de la autopsia de chico que murió en freezer

A la espera de resultados concretos

Policiales Se descompuso y murió bisabuela de chico fallecido tras ser hallado en freezer

Ismael Suárez tenía tan solo 13 años. El miércoles 20 de marzo fue encontrado por su abuela Claudia Jaime (54) adentro de un freezer que tenían en su casa de barrio Panamericano, en el norte de la ciudad de Córdoba.Era la 1:00 cuando detectaron que el nene no estaba en su habitación. “Prendo la luz de la cocina y escucho que el freezer estaba andando y dije ‘qué raro, si hacía mucho que no estaba andando’ y lo desenchufé y se me dio por abrir y estaba mi nieto ahí”, expresó la abuelaPerturbada por el horror, Belén Jaime (34), mamá de la víctima, reveló que en el traslado al Hospital Infantil su hijo le hizo un último ruego: “Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”.La familia de Ismael no entiende cómo terminó adentro del freezer. Las dudas persisten y la fiscal Claudia Palacios intenta determinar las circunstancias de la tragedia que conmocionó a la ciudad cordobesa.El cuerpo del nene fue trasladado a la morgue judicial para su autopsia y poder establecer las causas de muerte. Fuentes de la investigación consultadas dieron a conocer los primeros datos del estudio.“Se hizo bastante minuciosamente y no se encontró nada específico macroscópicamente”, afirmaron. Sobre esto, cPor esta razón, le tomaron muestras de fluidos y de tejidos “en busca de toxicología y si hay alguna patología oculta”. “Hay que esperar qué sale”, aclararon. Ante la consulta de si existen signos de que haya intentado salir del freezer, remarcaron: “Eso no lo podemos saber”.Respecto a la causa de muerte, señalaron: “Los hallazgos de autopsia son inespecíficos, no hay nada para asegurar que pueda haber sido una asfixia o electrocución”. “No tenemos los signos característicos, ni nada patognomónico, es decir, bien específico e inequívoco que nos haga pensar en eso”, concluyeron.Mientras la familia de Ismael Suárez lloraba su muerte se enteraron que la bisabuela, una mujer de 85 años que se encontraba postrada en una cama, sufrió un infarto al conocer el fatídico desenlace con su bisnieto y falleció.“Pensamos que estaba bien en la pieza, no quisimos entrar ni que se entere porque estaba mal del corazón. Y no sabemos si falleció ahora o esta madrugada cuando sintió todo el disturbio”, expresó con los ojos llenos de lágrimas el tío del menor. “Un golpe fuerte, todo junto”, agregó consternado.Por orden de la fiscal Palacios, el cuerpo de la bisabuela también fue trasladado a la morgue: “Está judicializada pero no mandaron la orden de autopsia”.(El DoceTv)