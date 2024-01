Muerte de Berenice: confirman la violación e imputación a un hombre y una mujer

Policiales Autopsia estableció la causa de muerte de Berenice y dejó planteadas dudas

Berenice tenía golpes y lesiones genitales

Descartan a un tercer presunto involucrado

Castañeada negó las acusaciones en su contra

Imputación y preventiva

Cómo continua la investigación

Sociedad Despidieron en Victoria a la joven entrerriana que se descompensó y murió

El juez de Garantías de Victoria dictó la prisión preventiva para las dos personas imputadas por la, la joven de 23 años que se descompensó y murió este sábado en la ciudad de las siete colinas.Tras la audiencia judicial, losbrindaron una conferencia de prensa, según transmitió, en la que comunicaron cómo transcurre el comienzo de la investigación penal para esclarecer los hechos que conmovieron a todos tras la trágica muerte de Berenice.y con los estudios toxicológicos adicionales se determinará qué tipos de drogas”, confirmó Taleb y mencionó que la otra acusada esque, por su estado de vulnerabilidad”, solo mencionó que sus iniciales son; lo que no implica que estas personas ya estén condenadas porque mantienen su condición de inocencia hasta que una sentencia firme dictada por un Tribunal los declare culpables”, aclaró el fiscal. De igual manera, sostuvo quey, a prima facie, estas personas están implicadas en los delitos que se investigan”.Para el fiscal,“conocía a su víctima porque ya había mantenido encuentros con ella y, conociendo su situación de vulnerabilidad,”. “Y luego de ello, en un estado de intoxicación que le impide consentir libremente cualquier tipo de vínculo sexual y, además, haciendo uso de la violencia física en distintas partes del cuerpo de la víctima,”, especificó y prefirió no brindar detalles por el respeto a la memoria de Berenice.y, finalmente, el personal policial logra trasladarla al hospital Salaverry, donde tiene”, explicó Taleb.En relación a la autopsia al cuerpo de la víctima, aclaró que los forenses implementaron el procedimiento para los casos en los que se sospecha la posibilidad de un femicidio; de acuerdo a lo que refirió, los profesionales elevaron un informe provisional, que es preliminar, y el resto del informe será comunicado en el transcurso de la semana.De acuerdo a la autopsia preliminar,. “Con este informe, hay elementos suficientes para imputar el delito de abuso sexual con acceso carnal, lo que se conoce popularmente como el delito de violación”, indicó el fiscal.Respecto de la causa de la muerte, Taleb aclaró que “todavía no se pueden establecer conclusiones porque se requieren de una serie de estudios médicos complementarios, entre ellos, un informe anatomopatológico que suele ser decisivo para establecer cuál es la causal de la muerte porque todas las lesiones tienen la entidad suficiente para provocar la muerte”.“Se vislumbra en el informe que la muerte pudo haberse debido a un paro cardiorrespiratorio producto de algunos de los golpes que tiene, tanto en la zona del cerebro, como en el estómago”, destacó, pero recalcó que“En un primer momento se comenzó a hablar de la intervención de más personas, con nombres y apellidos”, repasó el fiscal en relación a los dichos que apuntaron a una violación en manada, de varias personas. Pero según explicó, “gracias a los registros de las cámaras de seguridad“Una cámara de seguridad, que está a 150 metros del domicilio de Castañeda, permite afirmar con alto grado de certeza estaban estas tres personas presentes y,”, remarcó.Y agregó: “Según la filmación, se ve el movimiento de transeúntes que van caminando, pero no se puede determinar fehacientemente que hayan ingresado a ese domicilio”. En ese sentido, el fiscal mencionó que los responsables de la investigación, pese a ser mencionado, porque se pudo chequear con las cámaras de seguridad que”, explicó el fiscal y agregó que “tampoco lo toman las cámaras ingresando a la casa de Castañeda”.Por otra parte, con respecto aque “se pudo corroborar que estuvieron en el cumpleaños de la novia de uno de ellos. Tampoco se ven en las cámaras cercanas a la casa de Castañeda, pero se sigue investigando, si pudieron haber ido en algún momento”, señaló.“Si surge información y datos que nos permitan avanzar en la imputación de otras personas, se avanzará”, aclaró Taleb y agregó que “por esperamos nuevos resultados de los análisis del material biológico y las pericias a los celulares”, remarcó a“Hay registros fílmicos que muestran a Berenice y a su amiga en un quiosco a las 3.10 de la madrugada; a ella se la veía en buen estado de salud y anímico”, indicó y descartó que antes de ese horario le haya podido pasar algo vinculado a las lesiones que están acreditadas. “Las siguientes filmaciones que la toman a Berenice son a las 5.50, es decir, dos horas después”, acotó al respecto.En otro tramo de la conferencia de prensa que brindaron los fiscales, Taleb comunicó que, en el ejercicio de su derecho constitucional de defensa, que tratarán de esclarecerse mediante los elementos de prueba que son pertinentes para este fin”.“La calificación legal de estos hechos, es para Castañeda:, que tiene una escala penal de entre cuatro y de 15 años como máximo. Este delito, concurre con otro delito penal que está presente y es el de, lo cual tiene una escala penal de entre ocho y 20 años como máximo”, dijo el fiscal Taleb aEn tanto, aclaró que “y sostuvo que se aguarda el resultado de los informes médicos complementarios.Asimismo, Taleb indicó que “el juez de Garantías, remarcó.Por otra parte, con respecto a la mujer imputada, el fiscal Taleb sostuvo que “E.Z.B, está con prisión preventiva por 90 días por, que tiene una escala penal de cuatro a seis años, como máximo”, puntualizó el funcionario judicial en diálogo conDe acuerdo a lo que informó el fiscal, para esclarecer la muerte de Berenice, restan estudios médicos, revisaciones de teléfonos celulares y de filmaciones de cámaras de seguridad.para que se examine el contenido de los mismos a fin de determinar, por ejemplo, si había un encuentro concertado con anterioridad, si existen filmaciones del hecho y cualquier dato que permita avanzar con la causa”, anticipó el fiscal.