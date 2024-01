Marcha por Berenice en Victoria: su familia acusó a la amiga de entregadora

Policiales Autopsia estableció la causa de muerte de Berenice y dejó planteadas dudas

Mientras la Justicia busca pruebas que permitan sostener la carátula de un femicidio, la familia de Berenice Gonzálvez, la joven de 23 años que se descompensó y murió tras asistir a una fiesta en Victoria, cientos de personas encabezaron una nueva marcha a la plaza principal de la ciudad y reclamaron justicia frente a la Jefatura departamental de Policía.Familiares reafirmaron la hipótesis de la violación en grupo seguida de femicidio y apuntaron contra una de las personas detenidas en la causa, amiga de la víctima. “Ella la entregó”, manifestaron.Lo llamativo, de acuerdo al relato del hombre, es que apenas unos minutos después de que llegaran a la fiesta, la amiga de Berenice dijo que salía para ir a comprar una cerveza y no volvió más.“Para mí la amiga la entregó”, afirmó Luis sobre una de las detenidas en la causa, una joven que fue identificada como Zaira que era conocida de su familia. Y remarcó: “La llamó, le insistió tanto para salir y después estuvo cinco minutos y se fue, la dejó sola”, dijo aEn relación al segundo detenido, un hombre de 46 años, el tío de Berenice aseguró que no pertenecía al entorno cercano de la víctima y que, tras su detención, trascendió que tenía antecedentes penales.Por último, Luis señaló que al mediodía se reunirá con el fiscal a cargo de la investigación para conocer las novedades y pidió que los testigos se animen a declarar para poder esclarecer lo que ocurrió con su sobrina.El resultado de la autopsia a Berenice Gonzálvez, que se conoció en las últimas horas, no pudo determinar que las heridas en el cuerpo sean producto de un abuso sexual, así como tampoco que la joven haya sido víctima de un femicidio.Hasta el momento lo único que se sabe con certeza es que antes de su muerte consumió drogas por lo que, con lo ya obtenido por los forenses, la investigación se centra en saber si murió producto de una sobredosis. No obstante, los fiscales Gamal Taleb e Iván Yedro no descartan todavía ninguna hipótesis.Acerca de las lesiones en su cuerpo informaron que hasta ahora no se logró establecer que pertenezcan a un ataque, si no que podrían haberse originado cuando fue sujetada por otras personas. Todavía se esperan pericias fundamentales y el análisis de sangre para determinar con mayor detalle que ocurrió horas antes de morir. Fuente: (Tn)