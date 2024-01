Muerte de Berenice: cómo fueron sus últimas horas y qué hipótesis se analizan

Policiales Despiden a joven entrerriana fallecida tras ser hallada descompensada

Berenice Gonzálvez, de 23 años, falleció durante la noche del viernes en el hospital San Martín de Paraná, al que fue trasladada desde Victoria tras sufrir una descompensación, por un presunto “consumo de estupefacientes”. Por la causa hay dos personas detenidas: una supuesta amiga de la víctima y un hombre de 46 años.”.Indicó que “es un hecho sumamente lamentable porque nos duele a todos que muera una chica de 23 años y en estas circunstancias, en una situación, creemos, de consumo. En este momento se está haciendo la autopsia de su cuerpo y vamos a tener los resultados en las próximas horas, de este hecho que consideramos aberrante”.Indicó que “hay varias hipótesis, pero hasta ahora, analizando las circunstancias, la escena del crimen, el lugar donde supuestamente ocurrió el hecho, evidentemente de consumo de drogas, de alcohol, dio”.Remarcó queEscuché que hablaban de violación en manada, de varias personas, no se descarta nada. Pero yo hablaba con el especialista en Criminalística que hizo el análisis de la escena del delito y confirmó queEs muy chiquitito”. No obstante, confirmó que “”.Comentó que“Cuando se produce una muerte violenta, como este caso, tiene que intervenir la Justicia, como está interviniendo, y la Policía. Entendemos que el trabajo que se está haciendo está perfectamente hecho”, agregó.Informó que “también estamos brindando asistencia a la familia. Ella tiene un nene de 3 años”.Confirmó que “están interviniendo dos fiscales. Hasta ahora hay una persona que presumiblemente estuvo en el hecho, aunque por supuesto, no hay cámaras internas, no se puede ver lo que pasó intramuro, dentro de la casa, pero tenemos la esperanza de que la chica que también que está detenida aporte algo de claridad a esto grave que pasó”.”, remarcó.Comentó queResaltó que “se trabaja en la hipótesis de que pudo haber participado alguien más. No estoy diciendo que sí, estoy diciendo que es hipótesis, no hay que descartar nada en una investigación criminal”. El análisis criminalístico “es un proceso que puede llevar una semana, 10 días. Hay que analizar también lo que contienen los teléfonos, hay un proceso”.Confirmó que los equipos policiales de investigación de Paraná se trasladarán a Victoria para cooperar con la fiscalía.Consultado respecto a si se trató de un femicidio, indicó: “Vamos a actuar sobre todas las hipótesis, para llevar una respuesta con la verdad objetiva. A la calificación del hecho la van a hacer los fiscales y los jueces. La Policía tiene la función de acercar las pruebas, esto es lo que se hizo, están los aprehendidos y la que analiza las pruebas, califica y tipifica el delito es la Justicia. Se puede calificar de mil maneras, pero yo creo que hay que ver que declaran los imputados. También ellos tienen derecho a decir lo que pasó o tratar de explicar. Pero insisto: si ella estaba bajo los efectos de estupefacientes, no tenía discernimiento. Y si tuvo relaciones sexuales, aparentemente consentidas bajo estos efectos, se considera violación, violación seguida de muerte. Hay que ver la relación causal, si la muerte sobreviene por el consumo de cocaína o por los golpes o se cayó y se golpeó la cabeza. Esto es motivo de investigación”.El jefe de la Policía de la Departamental de Victoria, el comisario Mayor, Claudio Passadore, adelantó que podría haber más procedimientos, si así lo solicita fiscalía. “Se están tomando declaraciones, se están levantando rastros, se están analizando las cámaras", informó.Passadore explicó qué pasó minutos antes a que Berenice se descompensara en la calle: “A las 6 de la mañana aproximadamente tomamos conocimiento de que la chica andaba corriendo por la calle. Vecinos la ven correr y después que salta una reja hacia la escuela Laprida. Estos vecinos saltan también. Ahí llegaron dos policías. Todos colaboraron hasta que pudo llegar la ambulancia y la trasladó al hospital”.