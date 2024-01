“Hasta volver a vernos”: el sentido mensaje de despedida de la mamá de Berenice

Policiales Despiden a joven entrerriana fallecida tras ser hallada descompensada

Qué ocurrió: cronología de los hechos

Berenice Gonzálvez, de 23 años falleció durante la noche del viernes en el hospital San Martín de Paraná, al que fue trasladada desde Victoria tras sufrir una descompensación, por un presunto “consumo de estupefacientes”. Por la causa hay dos personas detenidas: una supuesta amiga de la víctima y un hombre de 46 años.“Hasta volver a vernos amor de mi vida. No voy a dejar pasar ni un día en pensar en vos, hijita hermosa”, publicó en sus rede sociales, junto a una foto con su hija.A su vez, familiares y amigos también le dedicaron unas palabras y un sentido adiós. Su abuela, Sonia, pide justicia y que “los responsables paguen por todo el daño que hicieron”.En ese sentido, escribió: “Mi chiquita, Dios guíe tu camino y brille para vos la luz eterna. Mi angelito hermoso no merecías morir tan drásticamente en manos de estos asesinos”, lamentó y agregó: “Ojalá tengas justicia y desde arriba veas presos a quienes te causaron tanto daño hasta llevarte a la muerte. Dejaste tu tesoro más preciado, tu hijito, tus hermanos y tus padres. Brillá por siempre luz eterna. Te amo con toda mi alma”.En otra publicación, señaló: “No merecía morir así. Fue tanto lo que le hicieron que le destrozaron la vida hasta perderla. Mi nieta hermosa, mi hermoso ángel ahora. Dios te dé descanso eterno y brille la luz para vos”. También, pidió Justicia por su nieta y que “los responsables de tanto dolor paguen por lo que hicieron”.El jefe de la Policía de la Departamental de Victoria, el comisario Mayor, Claudio Passadore, dijo a Elonce que “a Gonzálvez la había buscado una amiga por la casa durante la noche y salieron juntas: fueron a otro lugar donde habrían estado consumiendo marihuana, luego se trasladaron a una vivienda donde permanecieron desde las 02:00 am, aproximadamente, hasta las 5:30 5:45 horas y había un hombre, de 46 años”.“En este lugar habrían consumido alcohol, mezclado con cocaína y diversas drogas. Según informó la amiga, Gonzálvez, habría salido a buscar una cerveza totalmente alterada y corriendo, que fue donde la encontraron a una cuadra los vecinos”, precisó Passadores.Fue en ese trayecto “los vecinos vieron a la joven Gonzálvez en la plaza corriendo, muy eufórica e intentando lesionarse en la boca”, precisó el jefe departamental.Tras su descompensación Gonzaávez fue traslada al hospital local para ser atendida. “Una vez allí, se escapó y corrió una distancia de una cuadra y media. En este momento la joven seguía frenética y muy nerviosa, probablemente por el consumo de estupefacientes. Tras tranquilizarla, comenzó a sufrir problemas respiratorios por lo que fue trasladada al hospital de Paraná para que reciba una mejor atención”, expresó Passadore.En este sentido, precisó que una vez en el Hospital San Martín, el cuadro de salud comenzó a agravarse: “No le llegaba oxígeno al cerebro y tenía las pupilas muy dilatadas, para las 22 horas del viernes se informó que el cuadro era crítico” y luego, a las horas, se confirmó el deceso.Al momento Passadore, informó que “no se deja de lado ningún indicio, no se sabe si hubo violación, pero tampoco se descarta”. Asimismo, dio cuenta que “al momento son dos los detenidos, resta constatar lo obtenido en los celulares por si habría una tercera persona involucrada en este hecho”.En este mismo sentido, el comisario Mayor sostuvo que “los datos que arroje la autopsia serán fundamentales para terminar de reconstruir todo lo ocurrido.”