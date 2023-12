Streptococcus pyogenes y un “dato clave” sobre la curva de contagios

El dato clave que arrojo informe

En el último día de gestión sanitaria de la ministra Carla Vizzotti, el Ministerio de Salud dio a conocer nuevos datos sobre la bacteria que más preocupa este año por su ascenso inédito: el Streptococcus pyogenes en su versión invasiva. Es la primera vez que la actualización de los datos se produce con un intervalo de apenas dos semanas.Las cifras reveladas este sábado hablan de un aumento de 93 casos y 10 muertes en los últimos 14 días. Eso significa que ahora el total anual alcanza los 732 casos y 103 muertes. El año en el que más casos había habido hasta ahora, antes de 2023, había sido 2018, con 104. Aun cuando el presente todavía no es año cerrado, ya septuplica en volumen al récord anterior.La tendencia no se da sólo en Argentina. Varios países de Europa informaron un aumento de casos desde fines de 2022 y en 2023. En el Reino Unido, por ejemplo, se observó un número excepcionalmente alto con una tasa de 7,8 casos por 100 mil habitantes (en Argentina la incidencia acumulada da 1,57 casos cada 100 mil).Por su parte, Irlanda informó que los datos de 2023 indican que el número de casos es 4,5 veces mayor que el esperado, con 354 casos en los primeros seis meses del año en comparación con un promedio de 78 casos para el periodo equivalente en años previos a la pandemia de Covid (2017-19).Australia también se suma a la ola e informó que en 2023 ya tuvo 2.501 casos, mientras que en 2022 habían sido 1.162 y en 2021, sólo 246. En España, recientemente, un trabajo dio cuenta de “un gran aumento de casos” en un hospital del norte del país a partir de noviembre de 2022 y hasta junio de 2023.El dato clave, revelado en el último informe conocido en Argentina, es una buena noticia: a juzgar por las últimas cifras,El Streptococcus pyogenes, también conocido como Streptococcus del grupo A, es la causa bacteriana más frecuente de la faringitis aguda. Comúnmente origina distintas infecciones cutáneas como impétigo, celulitis y escarlatina. Pero en ocasiones puede presentarse como una forma grave o enfermedad invasiva, que es responsable de 500 mil muertes anuales en el mundo.La bacteria se transmite por vía respiratoria a través de gotas de saliva expelidas al toser, estornudar o hablar desde personas portadoras. También puede darse por contacto directo con personas que presentan heridas infectadas por la bacteria. El período de incubación de la enfermedad va de uno a tres días.Según los expertos, pocas personas que entren en contacto con una variedad virulenta desarrollarán la enfermedad invasiva; la mayoría de las personas, en cambio, padecerá una infección cutánea o de garganta común y algunas pueden no presentar síntomas.Pese a que las personas sanas pueden contraer la enfermedad invasiva, la población de mayor riesgo está conformada por quienes padecen enfermedades de base, como cáncer, diabetes y diálisis renal. Asimismo, los cortes en la piel, como heridas quirúrgicas o varicela, pueden constituir una oportunidad para que la bacteria ingrese al cuerpo.Según las recomendaciones del Ministerio de Salud, las personas enfermas deben evitar la concurrencia a lugares públicos (trabajo, escuela, reuniones sociales) y restringir el contacto con sus convivientes. También, mantener actualizado el calendario de vacunación antigripal y contra la varicela, no automedicarse y en caso de recibir antibiótico completar el esquema. Por último, lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos de uso personal y ventilar los ambientes.