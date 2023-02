“Queremos que el fallo sea justo”, imploró el abuelo de Lucio Dupuy

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, dijo que con la lectura del veredicto del juicio por el crimen de su nieto "se cierra un ciclo", a la vez que pidió que "el fallo sea justo por semejante aberración".dijo esta mañana Ramón Dupuy en diálogo con el canal de noticias TN en referencia al fallo del tribunal de juicio que determinará la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y de su pareja, Abigail Páez.El hombre hizo referencia a la decisión de las imputadas de no estar en la condena y admitió que le hubiese gustado que estén presentes "para que sientan la sentencia en su cara".A su vez, Ramón manifestó que Espósito y Páez pasan su estadía en la cárcel como "una luna de miel y vacaciones"."Tienen televisión, tienen equipo de música, tienen sommier, se hacen la propia comida. Comen mejor que las otras reclusas. Están hechas unas reinas. Muchas veces se criticó que les dieron una paliza, es mentira. No las pueden tocar ahí adentro", afirmó Dupuy.En ese sentido, el abuelo de Lucio reclamó:Lo demás está en manos de mi abogado".Por último, Ramón consideró que el asesinato de su nieto será un "caso bisagra" para los derechos de las infancias en Argentina."Va a ser un antes y un después. No puede haber muerto de la forma en la que pasó sin que cambie nada. Tenemos que mirar fijamente a la niñez", concluyó.