Testimonio de los vecinos de Lucio a horas del veredicto: “siempre estaba sucio”

Policiales Se conoce el veredicto por el crimen de Lucio y sin la presencia de las acusadas

Las calles Kardec y López, de la ciudad de Santa Rosa, fueron testigos del crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue cruelmente asesinado a golpes. A horas del veredicto a las acusadas, el barrio en el que vivía la víctima lo recuerda con dolor.Este jueves al mediodía el Tribunal de Audiencia dará a conocer el futuro de Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes están imputadas por el delito de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”.Cuando TN preguntó por Lucio Dupuy en el barrio donde vivía, los vecinos tendieron a bajar el tono de voz y a cambiar la cara, como si hubiese cierto hermetismo en el tema. Sin embargo, cada vez que alguno escuchó su nombre, se sumó en silencio a la charla, primero para oír al resto y después, también, para lamentar el trágico final que tuvo el nene.Muchos, además, coincidieron en que a las acusadas se las veía muy poco por la zona, que no salían de su casa y que lo mantenían “oculto” al chiquito.Todos, sin embargo, se unieron en el pedido de justicia, y aseguraron que si son condenadas, deben permanecer detenidas y separadas. “No pueden seguir de vacaciones”, dijeron a este medio.“Lucio pasaba por acá y siempre andaba ‘mugrientito’”, precisó una comerciante de la zona a este medio. La joven especificó que nunca vio que las imputadas sean agresivas con Lucio en público, pero que de igual manera, se lo veía muy “tímido” cuando estaba con ellas. Además, recordó al pequeño con mucho amor: “Era un nene muy dulce y tierno, saludaba a todos con una sonrisa”.Para la joven “su muerte dolió mucho en el barrio”. Por su parte, Mirtha, otra comerciante, que tiene un local de artículos de limpieza pegado a la casa donde vivían las acusadas con la víctima, remarcó que ambas eran “raras”.De hecho, contó que unos meses antes del crimen, estando en la vereda del negocio, vio pasa a Lucio una vez pasar junto a las acusadas. Tenía la mano enyesada y le preguntó al nene directamente qué le había pasado. El pequeño solo la miró sin responder y Magdalena se adelantó a contestar por él. “Se cayó de la bici”, le dijo.Además, la mujer salió de testigo durante el allanamiento, tras la detención de las sospechosas. Por eso mismo, entró a la casa y vio cosas terribles: “No te puedo explicar las condiciones en las que vivía ese nene”.Aquellos que se animaron a charlar unas palabras con este medio, se lamentaron por no haberse dado cuenta antes de lo que pasaba. “No salían, no se las veía en el barrio, si uno se hubiese dado cuenta...”, remarcaron con cierta angustia. “Nunca te imaginás que pueda pasar algo así hasta que sucede”, sumó otra vecina.La noche del 26 de noviembre de 2021, Abigail Páez llevó al pequeño convulsionando a una sede policial. Le hicieron RCP y lo trasladaron a un hospital, donde se certificó su muerte.Luego del fatal desenlace, la Policía realizó allanamientos en la casa que compartía la pareja con la víctima, las detuvieron y a ambas mujeres también se les incautaron los teléfonos celulares.Luego de realizada la autopsia, el médico forense Juan Carlos Toulouse confirmó que Lucio murió por varios traumatismos. Además, tenía una hemorragia interna, dos indicios que muestran que sufrió una paliza.En este sentido, una fuente judicial consultada que pudo presenciar la autopsia reveló: “Tenía mordeduras, quemaduras de cigarrillos, golpes con objetos contundentes, de todo. Nunca vi algo parecido”.